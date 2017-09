Les essentiels pour la rentrée

CHRONIQUE / Au-delà du traditionnel Microsoft Office, voici une liste d'incontournables pour la rentrée scolaire. Je vais vous proposer quelques applications qui aideront l'étudiant au courant de l'année scolaire. Je vais jouer les vieux rabat-joie en vous disant que dans mon temps nous n'avions pas ça, des applications. Nos sacs d'école étaient si lourds, d'autant plus que nous devions marcher des kilomètres pour aller à l'école. On croirait ici lire les doléances d'un enfant issu du « Baby Boom » ! Je fais des blagues, mais j'envie toute même un peu, je dis bien un peu, la génération actuelle où tout est disponible au bout du doigt. Est-ce que tous les raccourcis auront raison de la mémoire et de la culture générale ?

Grammaire et orthographe

Antidote (Androïd, iOS, Linux, Mac et Windows) : Je ne crois pas que ce logiciel a besoin de présentation ! De la compagnie québécoise Druide, Antidote se veut le chef de file dans le logiciel de correction avec son puissant algorithme qui analyse la grammaire, la syntaxe, la ponctuation ainsi que les erreurs de sens. Contrairement aux autocorrecteurs fournis avec les logiciels de traitement de texte, disponibles sur pratiquement toutes les plateformes - que ce soit, Windows, Mac et Linux -, Antidote s'intègre aux différents logiciels de traitement de texte, navigateurs internet et logiciels de courriel. Des versions pour appareils mobiles iOS et Androïd sont également disponibles.

• Versions PC et Mac 130 $

• Versions mobiles 20 $

Orthographe par DigiSchool (Androïd et iOS) : Élaborée en collaboration avec un ancien champion de la dictée, Bernard Pivot, Orthographe est une application permettant de tester et d'améliorer les compétences en orthographe avec plus de 3000 questions et des centaines de cours. L'application est gratuite, mais comporte beaucoup de publicités et fonctionne avec des jetons. Ironiquement, l'éditeur de l'application est la compagnie française Digischool. Étrange comme choix de nom, surtout quand on se spécialise dans l'orthographe française !

• Version gratuite avec publicités.

• Version complète 7 $

Mathématiques

Slice Fractions (Androïd, iOs, Windows) 5-12 ans : De l'éditeur Montréalais Ululab, Slice Fractions est une application destinée aux élèves du primaire pour faciliter l'apprentissage des fractions sous forme de différents jeux. Même si cette application date déjà de quelques années, elle est néanmoins une référence dans le genre.

• Sur les différents magasins d'applications : 5,49 $

DragonBox Numbers (Androïd et iOS) 4-8 ans : Dans cette application, l'enfant rencontrera les « Nooms », de petits personnages représentant chacun un nombre différent, un peu comme les réglettes d'autrefois ! La magie de cette application réside en sa simplicité d'utilisation. L'enfant y sera intuitivement attiré par les petits personnages qu'il pourra additionner ou couper, créant ainsi une fondation dans l'apprentissage des mathématiques. Je sais que c'est une autre application payante, mais parfois l'investissement est garant de qualité.

• 10,99 $

Mathway (Androïd, iOs, Web) tous les âges : Application de prédilection en résolution de problèmes mathématiques, Mathway est d'une redoutable efficacité et prisé par bon nombre de tricheurs ! Ce puissant outil de calcul résout non seulement les problèmes mathématiques, mais vous montre étape par étape tout le processus de résolution. Mathway offre également un outil de reconnaissance d'écriture permettant de prendre en photo un problème pour ainsi le résoudre, rien de rassurant pour les professeurs ! Disponible gratuitement.

Les indispensables au travail collaboratif

Google Drive et Microsoft OneDrive : Offrant le même type de services, ce sont deux essentiels à la fois pour le travail collaboratif et le stockage des données pour ainsi éviter l'utilisation de clés USB. Vous pourrez également y travailler directement sur des documents et tableurs sans avoir à installer de logiciels sur votre ordinateur. Personnellement, je donne une légère avance au produit de Google par son interface plus intuitive.

Microsoft OneNote : J'utilise OneNote depuis quelques années et ce logiciel de prise de note est désormais un indispensable pour moi. Sous forme de grand babillard, vous pouvez y prendre des notes, des listes, y intégrer des documents et fichiers multimédias, le tout en parfaite symbiose avec toutes les plateformes. Gratuit, vous pourrez l'installer sur vos ordinateurs ainsi que vos appareils mobiles. Si vous voulez une alternative à OneNote, il y a le produit Evernote qui est très similaire, mais un peu moins complet.

Il y a des centaines d'applications disponibles pour les étudiants, beaucoup sont gratuites, mais vous inonderont de publicités. Il ne faut pas non plus considérer l'utilisation de ces applications comme un raccourci à l'apprentissage, mais bien comme un complément. À quand un de guide canadien de l'utilisation technologique !