Une vie sexuelle épanouie pour 2017

CHRONIQUE SEXOLOGIE / 2017 te voilà! Une fois 2016 derrière moi, me voici d'attaque pour le rituel des grands recommencements! Celui, entre autres, de l'introduction d'une nouvelle vie, ou du moins, de la mienne version améliorée. Une vie que plusieurs me souhaiteront d'un jour de l'An à l'autre, à l'image des voeux que tous reçoivent comme s'ils n'étaient pas maîtres de leur destinée! De la santé, du succès, du bonheur avec tes petites filles, de l'argent, du temps et surtout un peu moins d'ouvrage, tu travailles trop! Oui, oui, merci, promis, même chose pour toi...

Eh bien cette ritournelle, accompagnée possiblement de deux petits becs en pincette, nets frets secs, je vous en fais personnellement congé! Puisque je vous imagine aussi lassés que moi de ces sempiternels éloges s'échelonnant parfois jusqu'au 10 janvier, c'est par souci de redondance que je vous formule autre chose pour les 12 prochains mois à venir.

En plus de deux bizous bien sentis sur chacune de vos joues, c'est à chacun d'entre vous, précieux lecteurs de mon coeur, que je vous offre mes meilleurs voeux de santé. Pas comme dans le fait de ne pas être malade. Oh non messieurs, mesdames. C'est bien entendu de la santé sexuelle dont je vous fais offrande.

Santé sexuelle

Bien entendu que la santé sexuelle se définit au même titre que la santé physique, mentale, sociale ou psychologique. L'Organisation mondiale de la santé la considère d'ailleurs comme étant un état requérant une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles qui soient sources de plaisir et sans risque, libres de toute coercition, discrimination ou violence. Ouf, un souhait qui englobe beaucoup de points ça!

Approche positive et respectueuse

Ceci implique de prendre en considération que la sexualité fasse partie intégrante de l'individu, quel qu'il soit, tout en lui permettant de répondre pleinement à ses besoins, ses envies, ses désirs. Le droit à une vie sexuelle épanouissante est viable et malheureusement, la première personne à enfreindre cette liberté est souvent soi-même. Tabous, complexes, moeurs, religion, faible estime de soi, non-affirmation, et j'en passe, en voilà des raisons d'être malade, sexuellement parlant. S'ouvrir et se donner droit à celle-ci, en voilà une belle résolution!

Source de plaisir sans risque

Sans risque comme dans s'adonner à toutes possibilités sexuelles sans possibilité de contracter une ITSS et sans peur d'une grossesse non désirée. Pour ce faire, un minimum de connaissances est requis nécessitant une éducation adéquate. Zone grise selon moi qui réclame une intervention d'urgence afin de contrer la hausse de ces problématiques chez vos jeunes, mais aussi chez vous, les adultes et les personnes âgées.

Libre de coercition, discrimination et violence

Hommes, femmes, vieux, jeunes, lesbiennes, gais, transgenres, queer, avec handicaps physiques, mentaux, physiques ingrats, adéquats, riches, pauvres, alouette! Tous et toutes, je le répète encore, méritent une vie sexuelle digne, selon leur niveau de développement, exempte de contrainte physique, financière, psychologique ou sexologique. La coercition, la discrimination, la violence ne prennent que rarement le portrait d'une agression sexuelle tordue au fond d'un stationnement comme à la télé! Soyez à l'affût de leurs marques insidieuses vous brimant.

«Quand on a la santé, on a tout», m'a-t-on déjà dit. Bien d'accord avec ceci! À condition que cette santé englobe toutes les sphères de sa définition, y compris la sexuelle.

Pour le reste, «swingner la bacaisse dans l'fond d'la boîte à bois» ce soir avec minou, histoire de commencer l'année en beauté. Pour 2017, à vous la santé sexuelle!