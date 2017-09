Etsy: un évènement familial pour encourager l'achat local

Les trois organisatrices dont Fannie Martin, de Saint-Fulgence, Annie Raymond, d'Alma, et Stéphanie Racette, d'Hébertville, ont même pensé à des ateliers pour occuper les enfants pendant que les parents magasinent.

Etsy est une plateforme web offerte aux artisans afin qu'ils puissent vendre leurs créations partout dans le monde. En plus d'être facile à gérer et d'offrir une grande visibilité, une fois par année, Etsy permet à ses membres de faire un marché. Aujourd'hui, neuf villes du Québec tiennent simultanément des marchés où l'art local est à l'honneur.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on retrouve 70 propriétaires de boutiques Etsy. « Ça prend à peu près deux heures pour s'ouvrir une boutique en ligne sur Etsy. Évidemment, on doit vendre un produit artisanal. Les produits copiés peuvent être signalés et risquent d'être barrés par Etsy », souligne Fannie Martin qui fait partie du comité organisateur de l'événement Etsy Saguenay-Lac-Saint-Jean. La femme de St-Fulgence a réussi à concilier la famille et le travail avec sa ligne de bijoux personnalisés. « Je fais ça à temps plein. J'ai quelques points de vente un peu partout au Québec, en plus de ma boutique Etsy », précise-t-elle. Depuis qu'elle a rejoint cette plateforme, Fannie tisse des liens avec les autres artisans. « Tout le monde s'entraide et adopte une mentalité où l'encouragement local devient une priorité », remarque la conceptrice de bijoux.

De plus en plus d'entrepreneurs délaissent les boutiques réelles par manque de temps. « En boutique réelle, c'est beaucoup de gestion. On doit laisser un inventaire et chaque mois le commerçant nous donne un pourcentage sur nos ventes. On doit donc augmenter nos prix pour arriver. Sur Etsy, ça coûte 0,20 $ par fiche produit, c'est moins cher qu'héberger un site web et ça nous donne un site transactionnel dont les paiements sont sécurisés », conclut Fannie.

Pendant le marché Etsy, il y aura des ateliers créatifs gratuits afin d'apprendre à faire de l'impression sur céramique et des bombes de bain. De plus, une artiste peintre fera une démonstration de son talent. Pour en savoir plus sur l'horaire, visitez : www.facebook.com/etsysaguenaylacstjean