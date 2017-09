Une rentrée «Sens dessus dessous» au Séminaire

Voici son tout premier communiqué dans lequel elle nous parle de la rentrée 2017.

« Les 22 et 23 août derniers a eu lieu l'accueil des élèves du Séminaire de Chicoutimi. En plus d'accompagner les élèves à leur retour aux études et leur souhaiter la bienvenue, le nouveau conseil des ministres en a profité pour leur présenter les nouveaux membres ainsi que les fonctions qu'ils occupent.

Pour l'occasion, le conseil des ministres a réalisé une vidéo s'inspirant du film Sens dessus dessous, mettant en scène ces derniers. Ils ont donc présenté une vidéo d'une quinzaine de minutes. Ils avaient pris soin de concrétiser cette production cinématographique une semaine auparavant. Ce court métrage démontrait que M. Jean-François Gauthier, technicien des loisirs du Séminaire, était contrôlé par des ministres qui étaient responsables de ses décisions. Une façon plutôt sympathique de mentionner que les élèves de l'école mènent la barque de la vie étudiante...

Le comité de la rentrée a voulu démontrer qu'il était prêt pour l'année 2017-2018, alors que l'agenda et les cahiers d'exercices, eux, sont arrivés seulement le lendemain. Bonne année scolaire à tous !» - Adélaïde Fallu, ministre des Communications, Séminaire de Chicoutimi

Comité média

Toutes les écoles primaires et secondaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont invitées à monter leur comité média afin de tenir le Progrès week-end informé. Le rôle de ces élèves sera de prendre des photos et écrire de courts communiqués concernant les projets et les élèves qui se démarquent. Évidemment, le comité devra être supervisé par un membre du personnel. J'attends de vos nouvelles sur mon courriel : mviau@lequotidien.com