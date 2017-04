Des projets entrepreneuriaux réalistes

En début d'année, leur enseignante, Catherine Boudreault, leur avait demandé de trouver des idées de services qui n'existent pas dans leur secteur. Trois filles ont créé un site internet avec des idées de recettes pour les étudiants en appartement. « À L'Anse-Saint-Jean, après notre secondaire, on n'a pas le choix de partir en appartement, loin de chez nous, pour poursuivre nos études », explique Alie Dufour. Ils ont à peine 17 ou 18 ans et ils doivent faire preuve d'autonomie alors que certains cours, qui jadis nous apprenaient à cuisiner et faire un budget, n'existent plus dans les écoles.

Évidemment, certains projets n'ont pas pu être réalisés. C'est le cas d'une équipe qui avait pensé faire des soirées cinéma dans leur école et d'une autre qui voulait faire un lave-auto pour financer le voyage à New York. « On avait trouvé tout le matériel, mais on a manqué de temps et la température n'a pas joué en notre faveur », relate Gabriel.

Quant à Mathieu et Jean-Nicolas, les deux amateurs de jeux vidéo projetaient organiser un concours, mais la logistique était complexe.

Deux autres filles ont monté un spectacle-bénéfice pour les 40 élèves qui partiront à New York prochainement. Cet événement a attiré 200 personnes qui ont contribué à amasser 1500 $ pour alléger les dépenses de ce voyage. « Heureusement que plusieurs élèves se sont joints à nous pour nous aider dans l'organisation », conclut Océane.