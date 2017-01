Comment retrouver son animal rapidement

PICOTTE / Il y a un an, Stécy Potvin cherchait un moyen de faciliter la vie des propriétaires d'animaux en cas de fugue. « J'ai eu un husky qui s'est sauvé à quelques reprises et c'était toujours difficile de le récupérer », se remémore monsieur Potvin. L'entrepreneur de Bégin, ayant déjà quelques entreprises à son actif, a eu envie de créer une médaille simple et efficace.

« Je cherchais un moyen de rendre notre accès à Internet encore plus profitable, car il y a beaucoup d'avantages à être connecté », explique-t-il en faisant référence à nos cellulaires. Avec trois autres associés, dont son frère Emmanuel Potvin, spécialisé en informatique, les investisseurs se lancent dans l'aventure qu'ils nomment « Contactalife «.

Pour 20$, leur service comprend une médaille et des autocollants avec un numéro d'identifiant unique. Il ne reste plus qu'à rester en lien pour la vie via le site Internet contactalife.com. Il est même possible, sur la plateforme Internet, d'inscrire qu'une récompense est promise à quiconque retrouvera votre animal. « C'est une bonne façon d'encourager les gens à poser un bon geste », souligne Stécy Potvin.

« Par la suite, on s'est dit que ce serait aussi bon pour identifier des bagages, un cellulaire, des clefs », poursuit l'instigateur de Contactalife. C'est pourquoi des autocollants sont disponibles pour les cellulaires, portable, tablettes, etc. « Un cellulaire ne vaut rien pour la personne qui le trouve, mais il vaut cher pour la personne qui l'a perdu », remarque l'homme d'affaires.

Produit régional

Le produit régional a un objectif audacieux, soit conquérir le monde et pourquoi ne pas faciliter la logistique dans les refuges. C'est pour cette raison que le produit porte un nom anglais.

Deux semaines après le lancement officiel de la médaille Contactalife, qui a eu lieu le 12 janvier dernier, des ajustements ont été nécessaires. « Comme nous sommes à l'écoute de nos clients, et que nous nous ajustons au lieu de nous justifier, nous avons déjà modifié l'interface, suite aux commentaires reçus», précise monsieur Potvin.

Cette médaille peut aussi être une solution pour identifier les chats. « L'avantage c'est que si on change de numéro, ou qu'on fait garder notre animal ailleurs, on n'est pas obligé de faire faire une autre médaille. On a simplement à changer les renseignements sur le site internet », ajoute monsieur Potvin.

Les bureaux de Contactalife sont situés à Begin et Stécy Potvin en est fier. « Je suis fier de vivre en région et de montrer qu'il n'y a pas de désavantage à rester ici », conclut monsieur Potvin. En effet, la région peut arriver à se démarquer grâce à ses compétences et ses idées afin de se tailler une place dans le monde technologique. Parmi les associés de Contactalife, on retrouve Lucie Girard, qui possède un élevage de chiens et qui habite elle aussi à Bégin.