Mégan découvre la Fondation de la Réussite du Fjord

« La Fondation de la Réussite du Fjord a été mise en place en 2014-2015 dans le but de favoriser la réussite et la participation des élèves. C'est pourquoi elle s'applique à contribuer aux activités scolaires et parascolaires qui touchent aux différents domaines à travers lesquels les jeunes peuvent s'épanouir.

Ainsi, la fondation soutient toutes sortes de projets initiés par les écoles de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay.

Également, la fondation fait vivre des expériences à des jeunes de la région contribuant en même temps à amasser des sous pour d'autres activités. Par exemple, le 12 mai dernier, l'ex-footballeur Étienne Boulay est venu dans notre école faire une conférence. La fondation a aussi organisé un évènement à Charles-Gravel le 1er décembre dernier, soit un concert-bénéfice qui a fait rayonner des jeunes de plusieurs écoles de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, dont l'école secondaire de l'Odyssée Lafontaine Dominique-Racine, l'école primaire La Carrière, l'École secondaire Charles-Gravel ainsi que l'école secondaire des Grandes-Marées.

Le coût de ce concert, qui était de 20 $ par personne, avait pour but d'amasser de l'argent pour la fondation afin d'aider de nombreux jeunes de notre région. Parmi les numéros présentés, il y a eu une prestation de drumline, de la danse et des pièces musicales. » - Mégan Morissette, école secondaire Charles-Gravel