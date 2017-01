Une escouade canine à la rescousse

L'Escouade Canine de la seconde chance a été inspirée par Lexie, en attente de famille à la SPCA Saguenay depuis plus de six mois.

Comme la SPCA n'a malheureusement pas les infrastructures pour offrir une salle afin que les clients puissent fraterniser avec un chien, le Complexe canin propose une solution. «La vie en chenil est anxiogène pour les chiens. Le Complexe canin du Saguenay offre les services de ses intervenants canins et met à leur disposition ses installations pour montrer le potentiel des chiens de refuge, dans un environnement plus calme», explique l'éducateur canin, Simon Gaudreault. Ce service est présentement offert gratuitement aux chiens de la SPCA Saguenay.

Toutes les fins de semaine, des amoureux des animaux évaluent, désensibilisent et observent ces bêtes qu'on confie à la SPCA afin de mieux les connaître et trouver la famille idéale. Ce moment convivial est l'occasion parfaite pour prendre des photos et des vidéos permettant aussi aux adoptants potentiels de voir des chiens plus réceptifs que dans un chenil. C'est en effet souvent rebutant, pour les clients, de voir les comportements d'un chien dans un environnement bruyant et stressant.

Parfois, quand certains chiens ne supportent pas la vie en chenil, on les confie à des familles d'accueil, encadrées par Simon Gaudreault.

Le Complexe Canin du Saguenay

Le Complexe canin du Saguenay, situé au 2700 boulevard Talbot à Chicoutimi, a vu le jour il y a un peu plus d'un an. L'instigateur, Simon Gaudreault, s'est entouré d'une équipe d'éducateurs et d'entraîneurs ayant la même philosophie que lui.

Depuis quelques mois, Catherine Lapointe occupe les locaux quotidiennement pour offrir le service de toilettage, en plus de tenir une boutique pour la vente d'accessoires et de nourriture. Régulièrement, des conférences et des formations sont offertes à cet endroit. Pour en savoir plus, visitez leur page Facebook.