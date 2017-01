Du courrier de l'école le Tandem de Jonquière

Le matin du 22, après un déjeuner en classe, les élèves se sont réunis au gymnase du Tandem-Rosaire afin d'écouter Mme Amélie, notre bibliotechnicienne nous raconter une histoire de Noël. Une grande joie de l'auteure Kate DiCamillo portant sur l'itinérance et l'importance de porter assistance aux personnes dans le besoin. Suite à cette belle histoire, nous avons fait une grande pratique de nos chansons de Noël et nous sommes parties en direction de la rue Saint-Dominique. Notre grande chorale a chanté pour les résidents des foyers pour personnes âgées Résidences Perron et Le Domaine du Marquis. Les élèves étaient tous installés dans le stationnement près de la rue Saint-Dominique. Plusieurs résidents ont assisté à l'extérieur au petit spectacle et d'autres regardaient le tout de la fenêtre de leur appartement.

Suite au spectacle, madame Véronique, accompagnée de quelques enfants, est allé porter à chaque résident une carte de voeux réalisée par les élèves. Une grande attention a été portée auprès des enfants sur la symbolique de ce geste et l'importance d'y mettre tout notre Coeur.»

- Alain Doré, directeur de l'école le Tandem, Jonquière