Un beau geste pour les démunis

« C'est IGA qui s'est occupé de faire l'épicerie de 187 $ et d'ajouter un montant de 26 $ », stipule le coordonnateur de l'activité Rémi Gagné, qui est animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire. Ce sont les élèves du groupe 330, accompagnés de quelques membres du personnel, qui ont participé à la distribution des paniers le 21 décembre dernier. Monsieur Rémi a rappelé aux membres du personnel, impliqués dans la distribution des paniers, combien le respect et la confidentialité devaient être au coeur de cet exercice fait par les jeunes.

À l'école secondaire Charles-Gravel, c'est plus de 5500 $ qui a été amassé pour offrir des paniers de Noël aux familles de Chicoutimi-Nord vivant des problèmes financiers. « Tous les ans, nous créons une compétition dans l'école. Pour parrainer une famille, les élèves sont invités à amasser 200 $ », explique Pascal Audet, animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire. Les 19 et 21 décembre, en soirée, les élèves, accompagnés de membres du personnel et parents bénévoles, ont fait l'épicerie au IGA et distribué leur épicerie d'une valeur de 250 $ dans une vingtaine de familles.

Avant le long congé des Fêtes, toutes les écoles primaires et secondaires s'impliquent pour amasser des denrées et de l'argent pour les plus démunis. Une belle façon d'apprendre à donner et prendre conscience que personne n'est à l'abri de la pauvreté.