École Riverside: la classe de journalisme interviewe le primaire

La classe de l'option journalisme, de l'enseignante Marianne Larouche, a interviewé les élèves de cinquième et sixième année afin de connaître leur motivation face au secondaire. La plupart ont hâte de commencer le secondaire pour être plus libres et connaître de nouvelles personnes. Vanessa Gagnon se souvient de ses premières journées au secondaire. «Ce que j'aimais le plus, c'était de pouvoir aller dehors sans être dans une cour clôturée», se remémore Vanessa. Cette activité amicale entre le primaire et le secondaire sera immortalisée en photos sur le babillard de la cafétéria.