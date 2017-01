Un marché de Noël féérique

Ça prend des alternatives pour organiser une activité dehors à cette période de l'année où tout est possible... Il peut mouiller, neiger, ne pas avoir de neige ou faire un froid extrême. Cette année, c'était le froid extrême qui dominait ! Malgré tous, la magie était au rendez-vous. À l'extérieur, de braves vendeurs tenaient les stands garnis d'objets fabriqués par l'équipe-école et plusieurs parents bénévoles. À l'intérieur de l'école, le père Noël et la chorale égayaient le coeur de participants qui se régalaient de tourtière. Ce moyen de financement annuel permet de répandre la magie de Noël tout en s'amusant. « Nous avons servi moins de repas, mais nos ventes furent très bonnes. L'atmosphère était à la fête et l'ambiance géniale. Nous sommes déjà à penser à notre 5 e édition », se réjouit Marie-Claude Bradette, directrice générale de l'école Apostolique.

Quand j'avais neuf ans, après une pause de quelques années, mon père replongeait dans le monde des chevaux avec l'achat de cette jument exceptionnelle. Bien qu'il ait manipulé des dizaines de chevaux, Chloé a été le cheval de sa vie. Mes parents nous avaient fait croire qu'elle était louée pour deux mois, sauf que vous verrez en juillet ce qui va se passer, lors de ma fête de mes dix ans ! Chloé a vécu plus de 20 ans dans notre famille. Elle est déménagée de Beauharnois vers le Saguenay, avec nous. Rares sont les chevaux qui vivent aussi longtemps dans une même famille. L'autre affaire qui m'a fait rire, c'est que mon journal intime me rappelle que ma mère se faisait souvent des traitements facials verts.

« Quand j'étais petite, j'aimais tout du temps des Fêtes, sauf quand ça se mettait à danser dans le sous-sol chez mes grands-parents. Je trouvais ça aussi pénible que mon père !

La cigarette d'un bord, le cocktail de l'autre, puis ça faisait des petits pas de danse sur le parquet. Moi, les yeux me piquaient tellement à cause de la boucane que je finissais par aller me coucher dans les manteaux.

La danse est un moyen d'expression auquel je n'ai jamais adhéré. J'aime la musique, mais je ne sens pas le rythme m'enivrer. Au secondaire, j'hésitais à aller dans les partys, de peur d'être obligée de danser. Une de mes amies avait même tenté de m'apprendre la danse universelle du moment pour avoir l'air cool, mais je trouvais ça tellement niaiseux.

Dans les partys, ça prend toujours juste une personne pour s'élancer sur la piste afin de voir le troupeau suivre. Et comme je n'ai jamais aimé faire comme tout le monde, je n'ai jamais suivi la vague... Il y a bien des vagues que je m'entête à ne pas suivre ! Je n'ai jamais eu le goût non plus de séduire un gars en dansant et en lui faisant croire que j'aimais danser. J'ai toujours trouvé les musiciens chanceux de pouvoir gratter un instrument au lieu de se trémousser en avant d'une scène. Je me sens inutile plantée devant une scène. J'ai joué du saxophone lors de mes deux premières années au secondaire, mais je bûchais deux fois plus que tout le monde.

J'aime la musique, mais je la préfère autour d'un feu ou dans un chalet, quand on peut jaser, courir dehors, jouer à la cachette, pêcher, glisser, bref faire de quoi d'autre que danser. Pour me sauver de la danse, je serais prête à sortir une paire de cuillères, un harmonica ou même un triangle de ma poche, mais encore faudrait-il que je sache jouer ! Mon grand-père était musicien et, en arrière de son bar de sous-sol, il avait un triangle. J'aurais dû lui demander qu'il me donne des cours... » - Mélissa