Le concours Photo Choc du Séminaire

Le prix pour la meilleure photo toutes catégories confondues fut décerné à un étudiant de cinquième secondaire, Louis-Charles Mallard. Il s'est mérité une caméra FujiFilm Finepix XP90. Nous aimerions remercier François-Xavier Sirois et Maïka St-Croix, ministres des Arts et de la Culture au Séminaire, pour l'organisation de ce fabuleux concours. Nous félicitions tous nos participants. »

Cette année fut une année record en ce qui concerne la participation des élèves. Plus de soixante-dix oeuvres ont été soumises : plus exactement, 28 dessins et 43 photos. La participation était sur une base volontaire. Les photos étaient jugées par Mario Cloutier, photographe chez Justin Maltais Photo et les dessins par Marny Lamontagne, enseignante en arts plastiques au Séminaire. Des prix coup de coeur du public ont également été décernés après un vote des parents et des membres du personnel. Des gagnants furent choisis pour chacune des catégories suivantes : le vivant, l'objet, la nature morte, le paysage et le dessin. Cette année, des prix totalisant une valeur de plus de 1000 $ furent offerts par le commanditaire du concours, Justin Maltais Photo.

Ils présentaient le fruit de leurs efforts au travers de leur collection de différents produits, uniques et très tendance, inspirés du bois : bâtons de marche, salines, bancs, différentes décorations faites de bois de grange, etc. Des intervenants et des élèves de la formation préparatoire au travail de l'école Charles-Gravel étaient sur place afin d'échanger avec la clientèle en quête de cadeaux originaux.

(Mélissa Viau )Le matin du 25 décembre, j'avais toujours hâte de me lever pour regarder mes cadeaux reçus la veille et déjeuner avec des beignes. Je le fais encore ! Souvent on s'était couché avec un nouveau pyjama, pis on le portait jusqu'à midi.

On était fatigué de notre veille de Noël, mais énervé en même temps quand un autre party nous attendait le soir. À dix ans, j'aurais aimé que le temps des Fêtes ne finisse jamais. J'aimais la musique de Noël, les annonces à la télévision qui parlaient de Noël, les décorations et surtout, les catalogues de Noël ! Quelques semaines avant Noël, ma mère nous demandait, à ma soeur et moi, de feuilleter un catalogue de jouets dans lequel on entourait quelques cadeaux qu'on désirait. On apprenait déjà à faire des choix et à ne pas trop exagérer. Je découpais mes choix, longuement réfléchis, et je les collais sur mon mur, près de mon lit. Quand je les déballais et que je les voyais en vrai, c'était tellement féerique.

En tout cas, ce Noël-là, on peut dire que mes parents avaient frappé dans le mille avec leur microscope. Je me souviens combien j'en avais rêvé longtemps !

Encore dernièrement, pendant mon magasinage des Fêtes, j'ai vu un gros kit de microscope pour enfants (chez Costco), encore plus beau que le mien. Je me suis retenue pour ne pas l'acheter.