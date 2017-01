La soprano Élisabeth Boudreault brille sur la planète

Grâce au fabuleux levier que constituent les Jeunes ambassadeurs lyriques, une activité tenue en novembre, à Montréal, Élisabeth Boudreault vivra des expériences mémorables dans les prochains mois. Récipiendaire de sept prix, la soprano originaire de Saint-Ambroise donnera des concerts en Slovaquie, au Mexique, au Japon et en Chine, en plus de participer à un stage en Allemagne et de chanter au Festival d'été d'Amsterdam en 2018.

Cette récolte à laquelle s'ajoute une bourse de 1000 euros attribuée par le Centre français de promotion lyrique a largement dépassé ses attentes, a confié l'interprète au cours d'une entrevue téléphonique accordée au Progrès-Dimanche. Il faut dire qu'elle était déjà contente de faire partie des 26 artistes associés à l'édition 2016.

«J'avais fait les auditions en 2015 et je m'étais retrouvée sur une liste de rappel. J'étais donc super contente lorsqu'on m'a proposé de faire partie du groupe, dont j'étais le plus jeune membre à 22 ans. Il y avait quatre Québécois, au total, et j'étais la seule qui venait de la région», raconte Élisabeth Boudreault.

Sa relative jeunesse l'a bien servie, croit-elle. L'année qui s'est écoulée entre les auditions et la série de concerts à laquelle le groupe a participé en novembre, devant les représentants de grandes maisons établies en Europe et en Amérique, a conféré un surcroît de maturité à sa voix. Or, à cet âge, les progrès sont plus sensibles qu'au début de la trentaine, ce qui correspond à l'âge des chanteurs qui tenaient compagnie à la Saguenéenne.

«La crème de la crème»

Pendant quatre jours, les jeunes interprètes ont préparé des concerts qui étaient donnés le soir même, devant le groupe de recruteurs. Ces sorties leur ont permis d'aborder différents répertoires, notamment l'opéra allemand, italien et français. Ils s'exécutaient en solo tandis que leur ultime apparition, à l'occasion d'un gala présenté à la Salle Pierre-Mercure, leur a permis de reproduire des scènes complètes.

«À cette occasion, j'ai participé à un duo tiré des Noces de Figaro. Nous étions accompagnés par l'Orchestre philharmonique des musiciens de Montréal, qui regroupe surtout des étudiants. J'avais aussi fait un air de La flûte enchantée précédemment, ainsi que des extraits de Werther et de La Sonnambula», précise Élisabeth Boudreault.

Malgré l'importance de l'enjeu, le comité organisateur avait insisté sur le fait que les Jeunes ambassadeurs lyriques ne constituent pas une compétition. «Nous devions juste faire la preuve que nous étions bons. Il régnait d'ailleurs une belle atmosphère entre les participants. Il y avait des Américains, des Canadiens anglais, des Allemands et des Français, en plus des Québécois», rapporte la soprano.

Côtoyer ses collègues lui a donné un aperçu de la façon dont la scène lyrique se déploie à l'extérieur, tandis que les échanges avec les recruteurs lui ont permis de nouer de précieux contacts. Le bilan était donc positif avant même que ne soit dévoilée l'identité des lauréats. «Comme on avait réuni la crème de la crème, je ne m'attendais pas à recevoir des prix», confie la Saguenéenne.

Une chance inespérée

La première retombée tangible générée par les Jeunes ambassadeurs lyriques a pris la forme d'une audition offerte par le Staatstheater de Nuremberg. Ce prix, auquel étaient jumelées des sommes provenant de la Bourse Joseph Rouleau et la Bourse de la Société vocale internationale Josef-Traxel, avait ceci de particulier qu'il nécessitait la présence de l'artiste dans la ville de Dürer, le 30 novembre. Ça laissait peu de temps pour se revirer.

«J'ai pris un billet d'avion et j'ai vécu ma première audition en Europe, devant le directeur de l'Opéra de Nuremberg. J'ai fait un extrait de La flûte enchantée et on m'a dit que le directeur avait apprécié. Le rôle pour lequel j'étais candidate est celui d'un page, Oscar, dans Le bal masqué de Verdi», mentionne Élisabeth Boudreault.

Elle qui vient d'amorcer un baccalauréat en interprétation à l'Université McGill, sous la supervision de la professeure Aline Kutan, aura également la possibilité d'étudier à Nuremberg en septembre. Cette perspective est attrayante. Après mûre réflexion, cependant, elle a choisi de poursuivre sa formation à Montréal. «J'ai eu un coup de coeur artistique pour Aline», explique la soprano.

Ce qui est clair, cependant, c'est que la Saguenéenne entend participer à des stages tenus au printemps, à l'Opéra de Würzburg et à l'Opéra de Nuremberg. Elle envisage aussi avec enthousiasme les tournées qui l'amèneront en Asie à l'automne. Trois sorties sont prévues au Japon, tandis que le séjour en Chine durera trois semaines.

Ajoutez les concerts prévus en Slovaquie, aux côtés de l'Orchestre philharmonique d'État, de même qu'à Amsterdam, et ça donne une idée de l'ampleur de ce qui s'est passé en novembre. «C'est inespéré, encourageant, surtout quand on sait que d'habitude, de telles occasions arrivent à la fin des études», s'émerveille Élisabeth Boudreault.