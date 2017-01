Chris Hadfield: vaincre la peur du noir

Vaincre ses peurs pour réaliser ses rêves. Voilà qui semble plus facile à dire qu'à faire. Mais lorsque l'astronaute canadien Chris Hadfield raconte lui-même avoir surmonté la peur du noir qui le tenaillait enfant pour atteindre son but, la formule prend une tout autre dimension. Chris Hadfield vient de publier son premier livre pour enfants intitulé Plus noir que la nuit, un livre illustré qui vise à prouver qu'on peut transformer l'impossible en réel.

Celui qui a été le premier Canadien à occuper le poste de commandant de la Station spatiale internationale et à marcher dans l'espace songeait depuis un moment déjà à écrire un livre pour les jeunes. Trois premiers livres ont été mis au monde puis abandonnés avant que l'astronaute canadien qui a inspiré des millions de personnes produise un écrit qu'il jugeait assez bon.

«J'ai commencé comme astronaute en 1992. La vie d'un astronaute est tellement technique, mais on se doit aussi d'être un symbole, une inspiration. On visite souvent des écoles. Pendant plus de 20 ans, j'ai visité peut-être un millier d'écoles différentes, autant des écoles secondaires que primaires, et j'ai fait beaucoup de présentations devant des élèves. J'ai pensé que ça pouvait être une bonne idée d'écrire un livre pour eux», raconte Chris Hadfield au cours d'un entretien téléphonique il y a quelques jours alors qu'il se trouvait à Toronto. «Au fil du temps, j'ai trouvé des idées qui pouvaient être intéressantes, mais aussi utiles pour les élèves», explique celui qui a publié un livre destiné aux adultes intitulé Guide d'un astronaute pour la vie sur Terre en 2014.

Pour l'astronaute, écrire pour les enfants allait de soi. La lecture a toujours fait partie de la vie familiale.

«Écrire ce livre est une idée que j'ai eue avec ma femme, Helene, avec qui je suis marié depuis 35 ans. Nous prenons toutes les décisions ensemble. Nous avons trois enfants. Chez nous, c'était normal de lire un livre différent à chacun chaque soir. Le livre, c'est juste la suite de tout ça», estime-t-il. «Je suis tellement content du résultat de notre décision.»

C'est l'idée de traiter de la peur du noir, jumelée à la volonté d'écrire pour les plus petits, qui a convaincu l'astronaute de se lancer.

«Je trouvais l'idée intéressante et utile. Pour moi, savoir quoi faire avec nos peurs, c'est une question d'importance chaque jour et pas seulement pour les enfants. Que vous ayez quatre ans ou 40 ans, c'est normal d'avoir des peurs, ce n'est pas une faiblesse. Il faut voir comment on peut trouver le courage de leur faire face.»

Chris Hadfield avait peur du noir enfant. «J'habitais sur une ferme, je devais travailler dans la grange le soir et le matin, seul dans la noirceur, avec les bruits et le vent. J'avais peur évidemment. Au cours de la même vie, j'ai aussi été seul dans l'univers, en sortant d'un vaisseau spatial, dans une noirceur sans limites, absolue. Le but du livre, c'est de voir comment on peut raccorder les deux, c'est de brancher la peur et le courage de suivre ses rêves.» Chris Hadfield a choisi d'affronter ses peurs. C'est ce qui a complètement modelé sa vie.

«Quand on décide de trouver le courage, ça change les opportunités. Imaginez ma vie de pilote de CF-18, de pilote d'essai, c'est un travail tellement dangereux, mais aussi nécessaire et intéressant. Puis être dans une navette spatiale c'est dangereux, mais en même temps c'est impossible d'explorer l'univers si nous ne sommes pas prêts à faire face à nos peurs.»

Chris Hadfield a écrit Plus noir que la nuit en anglais, puis a travaillé avec un traducteur pour la version française.

«Le livre est déjà traduit en six ou sept langues», souligne-t-il. «Guide d'un astronaute pour la vie sur Terre l'a été en 22 langues.»

Les frères Terry et Eric Fan ont illustré le texte de Chris Hadfield.

«C'est difficile de trouver des artistes avec la même imagination que vous. Nous sommes tellement chanceux d'avoir trouvé les frères Fan, parce qu'ils ont l'idée exacte de la noirceur et du sens des mots. Et ensemble c'était possible de créer ce résultat dont je suis fier.»

Chris Hadfield songe déjà à écrire un nouveau livre, mais il ignore encore à qui il s'adressera. «Peut-être que ce sera pour les jeunes adultes ou les adultes. Peut-être aussi un jour pour les enfants. Ce qui est nécessaire, c'est d'écrire un livre dont je peux être fier.»