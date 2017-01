L'année classique: sauvetage, transitions et concerts

Daniel Coté

Des transitions harmonieuses et une grande frousse. Ainsi peut-on résumer l'année 2016 en ce qui touche la musique classique. Pour une fois, en effet, ce n'est pas sur la scène qu'ont été vécues les péripéties les plus marquantes, mais en coulisse, alors que le Camp musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean et l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont changé de direction pendant que le Quatuor Alcan était confronté à un drame existentiel.