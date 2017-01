Une année faste en matière de spectacles

Plus que jamais, c'est sur la scène que ça se passe en ce qui touche la musique populaire. Les ventes de disques atteignant de nouveaux planchers chaque année, les artistes s'investissent de plus en plus dans les tournées, ce dont profitent les régions comme la nôtre, éloignées des grands centres. L'offre ne cesse de se bonifier, tous genres confondus, comme en font foi plusieurs des événements qui ont marqué la dernière année.

Celui qui a produit le plus grand impact, en termes de fréquentation, fut le passage du groupe canadien Billy Talent sur la Zone portuaire de Chicoutimi. La présence de 11 600 personnes sur le site, le 23 juillet, a fait entrer le Festival des bières du monde dans une ère nouvelle. Désormais, de gros noms côtoieront les pale ale, Vienna style, kriek et blanches qui ont fait la renommée de cet événement.

Précédé par un buzz majeur, dont l'ampleur a largement dépassé les limites de la région, ce spectacle a pleinement répondu aux attentes des amateurs de punk rock, ainsi que l'a rapporté la consoeur Dominique Gobeil dans les pages de ce journal. Le chanteur Benjamin Kowalewicz était particulièrement en forme, ce qu'ont démontré les interprétations de succès comme Surprise Surprise, River Below et Rusted From The Rain.

Johnny Clegg

Pour continuer sur le thème de la visite rare, mentionnons le passage du légendaire Johnny Clegg au Théâtre Banque Nationale de Chicoutimi, le 11 avril. Le Zoulou blanc n'avait pas chanté dans la région depuis un quart de siècle, ce qui correspond au moment où il s'était produit Au Vieux Théâtre de La Baie. Semblant avoir échappé à l'emprise du temps, il fut impérial dans le cadre de sa participation au Festival jazz et blues de Saguenay.

L'environnement est devenu sa cause de prédilection, mais le Sud-Africain ne pouvait faire l'impasse sur des classiques comme Asimbonanga, une pièce rendant hommage à Nelson Mandela. Il a aussi repris l'un de ses succès, I Call Your Name, et constaté que le public de la région s'était ennuyé de lui. Il reste à souhaiter qu'on attendra moins longtemps avant de le revoir.

Francis Cabrel

Toujours aussi apprécié, comme l'ont prouvé les 2000 personnes rassemblées au Théâtre du Palais municipal de La Baie, le 25 avril, Francis Cabrel a offert une performance remarquable lors de son unique escale dans la région. Elle marquait le début d'une tournée québécoise pendant laquelle ses grandes chansons ont cohabité avec des créations plus récentes.

« Les premières lignes ont suffi à comprendre que Cabrel était pleinement investi dans le spectacle qu'il allait offrir », a écrit la consoeur Anne-Marie Gravel dans Le Quotidien. Appuyé par quatre musiciens et trois choristes, l'homme s'est même autorisé des traits d'humour, dont un début de chorégraphie sur C'est écrit. Heureux de le retrouver dans les meilleures dispositions, le public lui a réservé le genre d'accueil qu'on accorde à une vedette pop.

Tiken Jah Fakoly

L'Ivoirien Tiken Jah Fakoly a écrit une page d'histoire le 3 mai, alors qu'il a chanté pour la première fois de sa carrière au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça s'est passé à l'hôtel La Saguenéenne de Chicoutimi, où 500 personnes ont eu le privilège de découvrir un bout de l'âme africaine à travers des compositions fleurant bon le reggae.

La musique était faite pour danser, un plaisir que les propos du chanteur ont bonifié, alors qu'il a exprimé les espoirs et les craintes que lui inspire la marche de l'Afrique vers la modernité. Ajoutez une présence indéniable, rehaussée par une voix profonde, joliment terreuse, et vous obtenez une soirée mémorable à tous égards.

René Simard

Dans un tout autre genre, René Simard est revenu chanter dans sa région d'origine, le 1er décembre, et il a donné raison aux nombreux spectateurs regroupés au Théâtre Banque Nationale de Chicoutimi. On ne l'avait pas vu depuis des lunes, à tout le moins sur une scène, et sa joie de retrouver son patelin faisait plaisir à voir, a souligné Anne-Marie Gravel dans Le Quotidien.

Des chorégraphies comprenant la « split » ont émaillé l'interprétation de succès remontant parfois au déluge, comme Ma petite Japonaise et Pascale. La mise en scène, d'une qualité rare à l'aune des productions québécoises, a montré à quoi ont servi toutes ces années où l'artiste a prêté son talent à des comédies musicales. Bref, il a montré à quoi ça ressemble, un authentique « entertainer ».

Gregory Charles

Parfois, aussi, un spectacle offert en toute simplicité produit un effet magique sur le public. C'est ce qu'ont vécu les gens rassemblés au Théâtre Banque Nationale de Chicoutimi le 11 novembre, lors du passage en solo de Gregory Charles. S'accompagnant au piano, il a présenté le spectacle intitulé Ma mère chantait toujours, un hommage émouvant à la femme de sa vie.

Les pièces qu'elle aimait ont été jumelées à celles qui ont balisé le parcours de son garçon, ce qui a conféré à ce rendez-vous des accents nostalgiques accentués par le fait que la dame est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Son esprit s'étiole inexorablement et on a appris, à la fin de la soirée, que son époux tellement fidèle, tellement attentionné, venait aussi de recevoir ce terrible diagnostic. Une sentence injuste et trop souvent familière.