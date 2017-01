Quatre disparus aux profils différents

Daniel Coté

Quatre artistes aux profils différents, Guy Harvey, Dominique Lévesque, Bernard Couët et Corno, nous ont quittés en 2016. Le premier s'était fait connaître en tant que chanteur au sein du groupe Les Gendarmes, tandis que le deuxième a brillé sur la scène de l'humour et que le troisième, le plus discret du lot, a produit sept romans, tout en menant une brillante carrière au sein de la diplomatie canadienne.