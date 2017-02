Devoir annulés: l'école Sainte-Lucie s'est ajoutée

Depuis le début de la présente année scolaire, l'école Sainte-Lucie, à Arvida, ne donne plus de devoirs à ses élèves. Il s'agit du deuxième établissement d'enseignement primaire de la Commission scolaire De La Jonquière à adhérer à cette philosophie qui semble compter de plus en plus d'adeptes au sein de la profession enseignante.

«Nous avons des élèves qui sont maintenant au secondaire et ça va très bien. L'école s'assure que les jeunes de sixième année sont suivis et soutenus», poursuit la présidente, qui assiste à un engouement pour l'abandon des devoirs au profit de la lecture.

«Les profs ont vraiment changé leurs méthodes d'enseignement et leur implication est très importante. Avant, les vendredis après-midi étaient plus ''relax''. Maintenant, cette période est optimisée. S'il y a de la difficulté chez certains élèves ou des inquiétudes de la part des parents, il y a une prise en charge par l'école», précise-t-elle.

Nancy Lalancette convient qu'au moment de l'implantation du projet pilote, elle a eu quelques craintes, au même titre que d'autres parents d'élèves. À l'époque, elle ne siégeait pas au conseil d'établissement. Ses inquiétudes ont cependant été vite apaisées et aujourd'hui, la maman salue tout le travail déployé par le personnel enseignant et par la direction.

«Pour lancer un projet comme ça dans toute l'école, il faut que les gens y croient et qu'il y ait consensus. Il y a quatre ans, à Saint-Ambroise, l'équipe avait commencé à faire des recherches et des discussions ont eu lieu avec des gens de l'UQAC. Il y avait une volonté de la part de la direction et des enseignants de rendre la relation maison-école plus agréable», met-elle en contexte.

Deux écoles de pensée subsistent en ce qui a trait aux devoirs pour les enfants d'âge primaire.

Professeure en apprentissage de la lecture et de l'écriture et directrice du département des sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), Pascale Thériault souligne d'emblée que cet enjeu ne fait pas consensus et ne le fera probablement jamais. Si des recherches ont démontré l'efficacité des politiques « sans devoirs », certains spécialistes en éducation et plusieurs parents demeurent convaincus que les travaux à la maison ont leur raison d'être et devraient demeurer.

« C'est un dossier qui est cyclique et qui revient souvent. Les gens qui sont en faveur des devoirs le sont pour trois principales raisons : la poursuite des apprentissages faits en classe, le développement de bonnes habitudes de travail et l'implication des parents dans le cheminement scolaire de l'enfant », note Pascale Thériault.

À l'inverse, pointe la professeure, des études démontrent que les devoirs causent souvent des conflits à la maison et provoquent des tensions entre parents et enfants. Dans le contexte où la plupart des familles comptent deux parents actifs sur le marché du travail, la période consacrée aux travaux scolaires peut être source de grand stress. De plus, les enfants pratiquent souvent un sport ou une activité culturelle les soirs de semaine, ce qui limite le temps disponible pour les devoirs et les leçons.

« Certains parents vivent aussi des frustrations parce qu'ils éprouvent des difficultés d'accompagnement avec leur enfant et se sentent parfois inaptes. Et si on donne plus de devoirs aux élèves en difficultés, le niveau de stress peut augmenter encore plus », fait valoir Pascale Thériault.

La professeure estime que la substitution des devoirs par une période de lecture quotidienne, impliquant le parent, est une bonne chose.

« L'engagement parental est important et le temps de lecture est un moment privilégié avec l'enfant. La lecture est très importante et est la porte d'entrée vers tous les autres domaines. Plus on lit, plus on devient bon », signale la directrice du département des sciences de l'éducation.