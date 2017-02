Surchauffe de l'écran à place du citoyen:  35 000 $ en tout

En 2015, peu après la mise en place d'un système de son, de caméras et d'un écran géant à la nouvelle place publique, les services municipaux ont observé la surchauffe de l'écran de télévision. Les équipements électroniques ont été acquis et installés au coût de 674 169 $, soit 2000 $ de plus que le contrat initial.

Un mandat a été confié à la firme Cegertec WorleyParsons pour l'ajout d'un dispositif de refroidissement à l'écran. Récemment, le comité exécutif a autorisé le paiement d'une facture de 3108 $ à l'entreprise. Selon le directeur des communications de la Ville, Jeannot Allard, il s'agissait du dernier montant à payer pour les travaux réalisés en 2016.

« Le comité exécutif avait entériné des travaux de 35 000 $ pour installer un système de ventilation derrière l'écran, car lors des grandes chaleurs d'été, la température devenait tellement élevée que nous ne pouvions utiliser le système d'éclairage LED qu'à moins de 50 pour cent de sa capacité, sans compter que cela entraînait des bris à l'équipement d'éclairage qui surchauffait », a expliqué le porte-parole. Jeannot Allard précise que le système que la Ville a été obligée d'acheter a fait ses preuves et que le problème est réglé une bonne fois pour toutes.