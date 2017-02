Cynthia Harvey chantera pour les orphelins camerounais

La chanteuse originaire du Saguenay, qui a été découverte à l'édition 2013 de La Voix, y présentera les chansons de son premier album solo éponyme, lancé en juin 2016. Elle interprétera aussi plusieurs chansons populaires.

Pascal Thibeault, le fondateur de l'organisme, se réjouit que l'artiste ait accepté de joindre sa voix à la cause pour la quatrième édition du spectacle annuel de la fondation.

«C'est une artiste connue et nous sommes heureux qu'elle ait accepté d'appuyer notre cause. Ce n'est pas facile d'aller chercher des artistes pour des spectacles-bénéfices», a expliqué celui qui a rencontré récemment la chanteuse pour lui présenter les actions de la fondation humanitaire.

Cynthia Harvey sera accompagnée sur scène par le bassiste Rob Langlois, qui signe la réalisation de son album, et d'au moins un autre musicien.

Projet d'ateliers de travail

Les fonds amassés serviront à soutenir les quelque 350 enfants et adolescents orphelins pris en charge par la communauté Notre-Dame-du-Mont-Carmel à Yaoundé, plus précisément à Nkolfoulou. La fondation lancée en 2011 permet de fournir de l'aide alimentaire, des médicaments et des vêtements aux enfants qui souffrent souvent de malnutrition et de différents problèmes de santé lorsqu'ils sont accueillis par les missionnaires mariavites.

«On espère amasser entre 7000 et 8000 dollars», précise le travailleur humanitaire, qui se rend régulièrement dans la communauté. Cette deuxième activité de financement annuelle permet à l'organisme d'amasser les fonds nécessaires à la poursuite des activités pour le reste de l'année.

L'argent récolté permettra de soutenir le lancement d'un nouveau projet de la communauté inscrit dans leur plan triennal. «Les pères souhaitent mettre sur pied un centre de promotion de l'artisanat pour permettre aux jeunes d'apprendre un métier et d'être autonomes à leur sortie de l'orphelinat», explique Pascal Thibeault.

Des unités de production seront mises sur pied pour permettre aux jeunes d'apprendre l'élevage du bétail, la pâtisserie, l'ébénisterie, la coiffure ou encore la sculpture, notamment, tout en rapportant des revenus à la communauté.

Billets

Le spectacle débutera à 20h. Les billets, en vente au coût de 20$, sont déjà en disponibles sur le site de Reservatech.

La vente de billets en mains propres et par du porte-à-porte débutera à la fin du mois de février. Les personnes intéressées à se procurer un billet peuvent aussi appeler Pascal Thibeault au 418-820-9273.