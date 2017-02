Le Défi ski plus accessible

Dans le cadre de la huitième édition de l'événement de Leucan Saguenay-Lac-Saint-Jean qui permet d'amasser des fonds pour les enfants atteints du cancer, les skieurs de chaque équipe auront toujours à compléter deux descentes par heure, mais de 10h à 16h cette année.

«Réduire de moitié le temps permet de rendre l'activité plus accessible à la population et libère les gens pour la soirée», a expliqué le conseiller municipal Simon-Olivier Côté du district 11 de Saguenay, président d'honneur de l'événement, lors d'un entretien avec Le Progrès-Dimanche.

Le conseiller de Chicoutimi a accepté d'occuper la présidence d'honneur du défi, touché par la cause.

«C'est la première fois que je m'associe à une cause reliée à la santé; je l'ai fait par le passé pour des causes environnementales ou communautaires. La cause des enfants m'a beaucoup interpellé, d'autant plus que l'argent de Leucan reste en majorité dans la région pour les enfants d'ici», a-t-il souligné, ajoutant que comme bien des personnes, la maladie avait affecté son entourage.

Une zone festive est aussi prévue cette année sur le site. Plusieurs animations pour les familles et les enfants seront offertes sur place.

Leucan Saguenay-Lac-Saint-Jean espère amasser 50 000 $ grâce à l'événement.