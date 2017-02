Une charte pour les saines habitudes

Plusieurs partenaires se sont regroupés cette semaine pour signer la charte régionale des saines habitudes de vie. Elle vise à concrétiser l'engagement de l'ensemble des municipalités de la région envers le développement d'environnements favorables à la santé, et ainsi, favoriser l'adoption de bons comportements par les citoyens.

«Depuis près de trois ans, un énorme travail de mobilisation et de concertation a été effectué auprès des nombreux partenaires qui se sont joints à la démarche. Ensemble, ils ont travaillé de concert afin d'améliorer la qualité de vie des citoyens par la mise en place de plusieurs initiatives. Beaucoup de travail reste à faire, mais nous sommes sur la bonne voie», mentionne Alain Larouche, coordonnateur du regroupement Domaine-du-Roy en Forme.

Notons l'implantation de centres de conditionnement physique dans plusieurs localités, le développement des circuits physiques urbains, l'achat d'équipements de hockey pour les patinoires extérieures et le déploiement de cuisines collectives.

Dans le futur, on veut rendre accessibles plus facilement les différentes infrastructures sportives en offrant du transport pour les jeunes vivant dans les petites localités.

«Nous sommes la première MRC de la région où l'ensemble des partenaires ont signé et adopté une résolution en faveur des saines habitudes de vie, ce qui démontre le sérieux de la démarche DDR 2030 et l'importance accordée à la cause sur notre territoire. De plus, l'appui des milieux de l'éducation et de la santé permet de maximiser la portée des actions et d'intervenir sur diverses sphères de la vie citoyenne.», ajoute Larouche.

Cette charte sera adoptée par l'ensemble des MRC de la région.

Le regroupement Domaine-du-Roy en Forme soutient l'adoption d'un mode de vie physiquement actif et d'une saine alimentation chez les jeunes de 0 à 17 ans et leur famille, accompagne les personnes référées par le CIUSSS, qui sont à risques ou atteintes d'une maladie chronique, dans l'adoption de saines habitudes de vie et favorise la création d'environnements favorables à la santé et aux saines habitudes de vie dans les municipalités.