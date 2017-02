Développement et Paix a 50 ans

Rappelons qu'entre 1962 et 1965, le Concile Vatican II a rassemblé les évêques du monde entier pour étudier les « signes des temps ». Les grandes préoccupations des évêques des pays du Sud sont alors la pauvreté, la faim et les maladies qui tuent des millions de personnes. Ils plaident en faveur d'une véritable Église des pauvres. Cela mène à la rédaction d'un document inattendu, mais remarquable: L'Église dans le monde de ce temps. Par ailleurs, dans son encyclique Populorum Progressio, le pape Paul VI déclarait déjà avec audace que «le développement est le nouveau nom pour la paix».

C'est donc à l'écoute de ce cri des personnes pauvres et inspirés par ce qu'ils appellent «le plus grand défi de l'histoire» que les évêques du Canada fondent Développement et Paix (D&P) en 1967. Nous célébrons donc cette année son 50e anniversaire.

Les activités de D&P se divisent en deux grands volets : le soutien financier et l'éducation des Canadiens et Canadiennes à la réalité et aux défis des pays en développement.

Le soutien financier

Dès le printemps 1968, il y eut la mise en place de la collecte annuelle Carême de Partage. C'est un temps fort pour réfléchir à notre rôle de chrétiens et partager avec les plus pauvres. Différentes activités ont lieu pendant le carême dans tous les diocèses. Des visiteurs des pays en développement viennent alors témoigner. En 50 ans, plus de 600 millions de dollars ont été récoltés grâce à la grande générosité des Canadiens et Canadiennes et en particulier des communautés catholiques. Cet argent a été investi dans 15 000 projets venant des organisations de base dans plus de 100 pays. Il s'agit là d'une caractéristique de D&P : les projets viennent de la base. D&P a ainsi un très grand réseau de contacts à travers toute la planète pour connaître les besoins tant financiers que politiques. C'est aussi ce réseau en lien avec l'organisation Caritas Internationalis qui gère les fonds recueillis lors de collectes d'urgence. Plusieurs se souviennent peut-être de la première urgence vécue par D&P en 1969 : la famine au Biafra avec plus de 2 millions de morts. Plusieurs autres appels d'urgence ont été lancés au cours de ces 50 ans, dont les plus récents pour la Syrie, l'Équateur, le Népal et Haïti.

L'éducation

Ce sont les peuples en développement eux-mêmes qui le disent à D&P : il faut s'attaquer aux causes fondamentales de la pauvreté et pour ceci, il est nécessaire de bien éduquer les Canadiens et Canadiennes. Ainsi, dès les années 1970, D&P s'inspire des principes de l'enseignement social de l'Église, dont l'option préférentielle pour les pauvres qui devient le coeur de son action.

D&P bâtit alors un réseau d'équipes diocésaines et paroissiales. Aujourd'hui, ce sont plus de 7000 membres qui animent la vie de D&P au Canada. Plusieurs campagnes de soutien ont eu lieu pendant ces 50 ans et plus de 3,5 millions de signatures de pétition ont été envoyées, particulièrement au gouvernement canadien. Est-ce que cela donne des résultats? Nelson Mandela lui-même, après sa libération en 1990, est venu au Canada remercier le peuple canadien et spécifiquement Développement et Paix de leur appui pendant les années de lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Et ce n'est qu'un exemple de l'apport important de cet organisme de notre Église canadienne dans le développement des pays du Sud. Pour plus d'informations ou pour faire un don, n'hésitez pas à visiter www.devp.org.

Claude Gilbert

Conseil diocésain D&P