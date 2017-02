Les risques d'avoir un animal

L'éducation de votre animal compte pour beaucoup dans ce qu'il deviendra. Sachez que la violence et l'agressivité amènent la violence et l'agressivité. Les encouragements et l'attitude positive aident tous les êtres vivants à devenir meilleurs.

Bien des écuries exigent maintenant le port du casque. Et on n'oblige pas le port du casque seulement pour ceux qui montent des chevaux de race american standardbred, par exemple. Tout comme on ne force pas le cavalier à harnacher plus sévèrement un cheval d'une race quelconque. Par contre, les cavaliers débutants sont avisés qu'un poulain sera plus ardu à entraîner qu'un cheval mature ayant de l'expérience dans le sport équestre qui nous intéresse. Ceci dit, il n'y a pas de risque zéro avec un cheval mature.

«Bonjour Picotte ! Nous venons d'adopter un chiot pitbull et nos assurances habitation ne veulent plus nous assurer. Je ne sais plus vers qui me tourner. Pouvez-vous m'aider ?»

La plupart des compagnies d'assurances directes, qui proposent seulement leurs produits, refusent en grande majorité d'assurer les propriétaires de pitbulls et de rottweilers. Heureusement que des courtiers, qui font affaire avec plusieurs compagnies d'assurances, sont là pour aider ces gens. C'est le cas d'Assurancia, une jeune bannière qui est née en 2008 et qui compte 33 succursales au Québec.

Les expérimentés courtiers d'assurances d'Assurancia sont fiers de pouvoir offrir une vaste gamme de produits répondant à tous les besoins. Basé sur l'actuariat, assurer un pitbull ou un rottweiler, comporte plus de risques. Assurancia déniche donc des primes d'assurance habitation pour répondre à cette clientèle, mais attendez-vous à payer le double. Dans plusieurs cas, on va même exclure tous les dommages causés par le chien. « Certains clients ont peur de dire qu'ils ont un pitbull. C'est pourtant leur responsabilité de le dire à l'assureur ou au courtier », remarque Stéphanie Gosselin-Lesage, directrice générale d'Assurancia et courtière en assurance de dommages. Si un dommage quelconque survient, et que la personne avait volontairement omis de dire qu'elle avait un chien de type pitbull ou rottweiler, l'assureur est en droit d'annuler le contrat pour fausse déclaration, et ce, même si le chien n'est pas en cause.

«Chez nous, on ne refuse personne. On réussit toujours à trouver un produit selon leurs besoins», explique Stéphanie Gosselin-Lesage. Selon le calcul de statistiques des assureurs et de gestion de risques, vos assurances seront plus ou moins élevées selon les risques qui vous entourent. «Par exemple, une maison en bois, chauffée uniquement avec un poêle à bois et loin d'une borne-fontaine, coûtera plus cher à assurer qu'une maison en brique à proximité d'une caserne de pompiers», poursuit madame Gosselin-Lesage. Quelqu'un qui souhaite assurer une garderie, et qui possède un chien, peu importe la race, l'assureur, considérera que le risque est augmenté.

Le meilleur des chiens peut perdre patience et blesser le chat du voisin. Un cheval peut casser une clôture et briser le terrain du voisin. Vos assurances habitation doivent savoir quels animaux vous avez si vous voulez qu'ils couvrent les frais reliés aux dommages causés par votre animal.

Par manque de connaissances, les compagnies d'assurances sont aussi réticentes à assurer les propriétaires de reptiles et d'animaux exotiques, parfois achetés illégalement. Quant aux propriétaires de chevaux, il existe un marché spécialisé pour eux afin de bien les couvrir.