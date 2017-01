Les souhaits des préfets

Tourisme, matières résiduelles et projet territorial. C'est sur ces trois aspects que plancheront surtout les élus de la MRC du Fjord-du-Saguenay. En matière de tourisme, une ressource a été mandatée pour dresser le portrait des municipalités et territoires non organisés. « Chaque municipalité s'en occupe respectivement. Nous souhaitons travailler davantage ensemble et développer une vision globale. Nous travaillons avec Saguenay et Promotion Saguenay avec qui on fait affaire, mais on veut aller plus loin et être plus efficace. On a beaucoup de créneaux pour vendre notre territoire », mentionne le préfet, Gérald Savard. Pour ce qui est de la gestion des déchets, une nouvelle entente avec la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean entrera en vigueur. « Cette entente historique est signée depuis novembre 2015. Nos déchets allaient à Laterrière et ils iront dorénavant à Hébertville. Un jour, j'aimerais qu'une seule régie soit en place dans l'ensemble de la région. » Enfin, la MRC du Fjord-du-Saguenay réserve une enveloppe de 100 000 $ pour soutenir des projets économiques territoriaux.