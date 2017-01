Centre d'amitié autochtone de Roberval: activités lancées le 26

« Aux yeux de la loi, en 1951, les Autochtones étaient encore perçus comme des sauvages. Ce n'est pas si lointain. Comme société, on a encore du chemin à faire, mais on dénote une belle ouverture. » Améliorer la qualité de vie des autochtones qui emménagent en milieu urbain ou qui y sont de passage ; telle est la mission de Mélanie Boivin.

Nouvellement entrée en fonction, la directrice générale du nouveau Centre d'amitié autochtone de Roberval s'est entourée d'une équipe d'une demi-douzaine de personnes pour relever son défi.

L'organisme qu'elle dirige est le deuxième à voir le jour au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le centre a ouvert officiellement ses portes le 26 décembre. Une centaine d'Innus et Atikamekws ont bénéficié des services lors des deux premières journées d'opération.

« Il y a vraiment des besoins pour les autochtones qui arrivent en milieu urbain. Au dernier recensement, on en 700 dénombrait qui vivaient à Roberval. On doit refaire notre identité. Lorsque l'on arrive en ville, nous faisons face à de la discrimination. Nous vivons des situations auxquelles nous ne sommes pas confrontés dans nos communautés. Les Atikamekws ont parfois de la difficulté à se faire comprendre à travers les services qu'ils reçoivent », souligne Mme Boivin.

À l'Hôpital de Roberval, plus d'une centaine de naissance par année proviennent de la communauté d'Obedjiwan. Cette clientèle se sent mise de côté. Les patientes et leur famille séjournent à Roberval pour une durée de quelques semaines et leur intégration chez les Jeannois s'avère difficile. Le Centre de l'amitié leur permettra de se rassembler dans un milieu sécurisant et dans un esprit de renforcement culturel. Ils sont également nombreux à être de passage chez les Robervalois lorsqu'ils ont recours au système judiciaire.

Des ateliers de groupe leur sont offerts dans des locaux flambants neufs, sur la rue Otis. Une cuisine et un salon communautaires y sont aménagés. Une halte-garderie est aussi en opération.