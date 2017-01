Une grande année pour Amélie Tremblay

La carrière internationale d'Amélie Tremblay prend de plus en plus d'ampleur. En un an, elle a pu réaliser de nombreux objectifs, dont celui de percer en Australie.

Laure Gagnon-Tremblay

Le Quotidien Le Quotidien À 20 ans, la mannequin Amélie Tremblay semble réaliser tout ce qu'elle entreprend. En une seule année, la Saguenéenne a conquis le marché australien deux fois plutôt qu'une, a défilé pour les plus grandes marques à Tokyo et enchaîne les contrats, peu importe où elle se rend. En fait, 2016 a été une année plus que productive pour la jeune femme.

Agrandir Lors de son deuxième passage en Australie, Amélie Tremblay a pu voir ses photos en page couverture de plusieurs magazines et dans de nombreuses boutiques. Photo courtoisie

Agrandir La mannequin originaire du Saguenay a pu se faire photographier par son photographe préféré, Steven Chee. Photo courtoisie

Après avoir triomphé en Corée du Sud et avoir obtenu plusieurs contrats en Turquie ces dernières années, Amélie a décidé que 2016 était l'année pour tenter sa chance ailleurs dans le monde. Au mois de juin, elle est partie pour deux mois à Sydney, est allée au Japon où elle est restée pendant deux autres mois, et est retournée en Australie pour le dernier tiers de son voyage. « L'Australie a toujours été l'un de mes objectifs. J'ai toujours voulu trouver une agence et travailler là-bas. Ça s'est passé au-delà de mes attentes », raconte Amélie Tremblay, en entrevue chez ses parents à Jonquière. Elle explique que les mannequins viennent de partout dans le monde pour bonifier leur portfolio auprès des agences et des photographes australiens. « Les filles y vont sans espoir de faire de l'argent. Le but c'est de faire des photos pour pouvoir travailler ailleurs par après », ajoute-t-elle. En effet, il y a seulement cinq ou six agences de mannequinat, qui engagent seulement six mannequins internationaux par saison. Toutefois, Amélie a récolté plusieurs gros contrats. « Ma carrière est passée au niveau supérieur. Quand je suis retournée pour la deuxième fois en Australie, les photos de mon premier voyage étaient sorties, et il y avait des photos de moi dans les boutiques et les plus grands magazines », ajoute la Jonquiéroise. Par ailleurs, Amélie Tremblay a pu profiter de son voyage pour être photographiée par un photographe qu'elle admire depuis plusieurs années. « À Tokyo aussi ç'a vraiment bien été. J'ai défilé pour les bijoux de Cartier. Ils m'ont engagé pendant trois jours pour faire leur gros évènement. Ils ont pris la crème des mannequins qui étaient au Japon à ce moment-là. C'était vraiment plaisant ! J'ai aussi fait une annonce à la télévision pour la plus grande marque de maquillage au Japon », poursuit Amélie Tremblay. Le visa américain Ce ne sont pas les seuls objectifs qu'Amélie a pu réaliser cette année. Elle a également réussi à obtenir le visa qui lui permet de travailler aux États-Unis, et a New York plus précisément. « Les mannequins veulent toutes le visa pour les États-Unis. Sauf qu'il est très difficile à obtenir. Il faut au moins 60 publications dans les magazines, on doit prouver notre salaire, les contrats qu'on a... Il faut prouver qu'on est mannequin en fait ! C'est vraiment un accomplissement de l'obtenir », raconte la jeune femme. Même si elle vient de vivre une année extraordinaire, Amélie n'a pas fini de rêver. Elle compte retourner en Australie, vu le succès qu'elle y a connu et le plaisir de ses séjours. Elle aimerait également essayer de percer sur les marchés de Milan, Paris ou Londres. Par ailleurs, son plus grand rêve est de devenir l'un des « anges » de la compagnie de sous-vêtements Victoria's Secret. « J'ai commencé le mannequinat parce que je voyais ces mannequins lors du défilé annuel. J'ai toujours voulu mes ailes ! Je crois que lorsqu'on vise de gros objectifs, c'est comme ça qu'on tombe dans les étoiles ! », raconte la Jonquiéroise.

Agrandir Amélie Tremblay a désormais une carrière internationale. Photo courtoisie

Aussi une tête sur les épaules

Le stéréotype des mannequins qui ne savent que poser devant l'appareil photo et qui n'ont rien à dire n'est plus représentatif du métier, affirme la mannequin Amélie Tremblay. « C'est bien beau être belle, mais il faut également avoir une tête sur les épaules », croit fermement la Jonquiéroise. Selon elle, les mannequins qui réussissent ont du succès principalement à cause des liens qu'elles peuvent créer avec les équipes avec lesquelles elles travaillent. « Quand je suis sur un plateau, je parle à tout le monde. J'essaie de connaître tous les gens, d'en apprendre plus sur eux. C'est nécessaire, parce que quand quelqu'un t'aime, il peut parler de toi à d'autres personnes et c'est comme ça qu'on se trouve d'autres contrats », explique Amélie. En fait, le réseau de contacts est extrêmement important pour réussir. « Être gentille, respecter tout le monde est extrêmement important. La compétition est extrêmement féroce au niveau international. Ce sont des filles qui font ça à temps plein et qui ont beaucoup de potentiel. Alors c'est souvent des petits gestes, être intéressée et intéressante, qui font la différence », assure la mannequin. Elle ajoute que les compagnies recherchent des filles qui ont une influence, qui sont capables de faire autre chose que seulement poser. « Je crois sincèrement que celles qui ont une tête sur les épaules vont être celles qui vont avoir les plus longues carrières, poursuit la jeune femme. Quand on est mannequin, on se fait souvent inviter dans plusieurs évènements. Alors c'est facile d'arriver saoule au travail le lendemain et ne pas être professionnelle. Être intelligente permet d'aller très loin, même dans un métier qui met l'accent sur l'apparence. » L'Importance d'Instagram Selon Amélie Tremblay, si les mannequins veulent se trouver de bons contrats, elles doivent travailler autant sur leur présence sur les réseaux sociaux que sur les photos qui composent leur portfolio. « Maintenant, les agences et ceux qui donnent les contrats regardent le compte Instagram presque avant le portfolio », raconte-t-elle. Selon elle, c'est parce que les réseaux sociaux permettent une certaine influence, montrent que les mannequins ont un public et sont capables d'intéresser les gens. « C'est vraiment un outil de travail », explique-t-elle. « Je crois que c'est presque un problème. J'ai vraiment travaillé sur mon portfolio, alors j'aimerais que les compagnies se fient là-dessus. Il faut vraiment que je travaille sur mon compte Instagram (amelietremb), mais c'est plus long un peu. Plus j'ai de personnes qui me suivent, plus les compagnies sont intéressées et m'envoient des produits gratuits pour que j'en fasse la promotion en prenant des photos et en les publiant », mentionne la jeune femme.

Agrandir La carrière internationale d'Amélie Tremblay prend de plus en plus d'ampleur. En un an, elle a pu réaliser de nombreux objectifs, dont celui de percer en Australie. Photo courtoisie

Loin de sa famille pendant six mois