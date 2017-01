Une moto Harley, pièce par pièce

Robert Blackburn aime les motos depuis qu'il est enfant. « J'ai eu ma première à 12 ans. Depuis, j'ai toujours fait de la mécanique sur mes motos et j'ai toujours aimé ça », raconte l'homme, lorsque rencontré chez lui par Le Progrès-Dimanche, cette semaine.

Son bolide trône dans la pièce principale de sa demeure de Chicoutimi-Nord. Il en parle avec fierté et raconte que tout a commencé il y a environ cinq ans. « Je rêvais d'avoir un Harley, mais je n'avais pas trop les moyens. J'ai donc acheté un frame (armature) et j'ai commencé à le monter moi-même. J'ai travaillé fort là-dessus, mais je prenais souvent des pauses. Je voulais quelque chose de beau qui allait marcher pas pire. J'ai commandé mes pièces, j'en ai ajouté d'autres que j'avais déjà. Par exemple, l'aile avant vient d'une moto Kawasaki », explique Robert Blackburn, qui dit avoir fait inspecter l'armature de sa moto par les policiers, afin de s'assurer que tout était conforme.

Évidemment, pour assembler sa propre moto, la mécanique n'est pas un mystère pour Robert Blackburn. « C'est le côté électronique qui m'a donné le plus de fil à retordre ! Mais j'ai demandé des conseils et j'y suis arrivé. Mon RPM et mon compteur sont électroniques. Présentement, il y a seulement une lumière qui ne fonctionne pas ! Je compte maintenant faire peindre mon réservoir à essence », souligne le passionné.

Selon son propriétaire, le Harley-Davidson de type 1340 vaudra autour de 15 000 $ une fois qu'il sera terminé. Et Robert Blackburn compte bien faire de la route cet été.

« Jusqu'à maintenant, je l'ai seulement essayé un peu dans le rang. Mais il sera inspecté et plaqué cet été et je vais sûrement aller me promener un peu plus loin. J'ai hâte de le montrer », souligne-t-il.

Questionné à savoir combien il avait mis d'heures dans l'assemblage de son bolide, Robert Blackburn a dit ne pas avoir compté. « C'est pour le plaisir. C'est une passion », a-t-il indiqué.

La journaliste aurait bien aimé entendre vrombir le moteur de son engin, mais à l'intérieur d'une demeure, ce n'était malheureusement pas possible.