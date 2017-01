Le couple des aurores boréales

Certains couples passent leurs soirées à écouter des séries télévisées. Les photographes Laurent Silvani et Roxane Gravel préfèrent plutôt partir à la chasse aux aurores boréales, comme lors de leur première rencontre, et ces phénomènes célestes prennent des allures spectaculaires à travers la lentille de leur appareil.

Les deux passionnés ne vivent pas dans le Nord québécois ou en Norvège, mais bien au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les aurores y sont moins colorées à l'oeil nu, les plus faibles prenant la forme d'un simple voile blanc. Le spectacle reste impressionnant, assure le couple. C'est le temps d'exposition plus long qui permet de faire apparaître du vert, du rouge ou du violet, à moins que l'orage magnétique à l'origine de l'aurore soit vraiment fort, ce qui arrive quelques fois par année. Parfois, des petites retouches sont apportées, pour augmenter la luminosité notamment.

« J'ai fait une exposition de mes photos en 2012, et les visiteurs étaient très surpris. Il y en a plus qu'on pense. Je fais facilement une trentaine de sorties par année pour ça, raconte Laurent Silvani. Plus l'orage est fort, plus ce qu'on voit ressemble à ce qui s'affiche sur la photo. »

Au Québec, la région est favorisée par sa position plus au nord et ses espaces naturels. « C'est facile de trouver un endroit à l'écart, dégagé, comme une étendue d'eau ou un champ, qui n'est pas atteint par la pollution lumineuse de la ville », poursuit-il.

C'est ainsi qu'en plein milieu de semaine, lors d'une froide soirée, la journaliste du Progrès-Dimanche s'est retrouvée en route vers Saint-David-de-Falardeau pour rejoindre le couple sur le bord d'un lac, avec une bonne vue sur le Nord, là où les aurores boréales se forment. Tout est calme. Les prévisions étaient encourageantes, mais la météo spatiale n'est pas une science exacte. Au moins, les étoiles apparaissaient clairement dans le ciel, signe que les nuages ne nuiraient pas aux curieux.

Il faut ensuite s'armer de patience. « C'est bien important d'habituer nos yeux à la noirceur. On peut attendre trois ou quatre heures et ne rien voir. Ça part et ça vient. On va peut-être en manquer des belles plus tard. Il faut faire attention, on travaille tous le matin quand même », avoue en riant Roxane Gravel, qui gagne sa vie comme comptable. Elle a réussi ses premiers clichés d'aurores l'an dernier, lors d'une sortie avec celui qui est devenu son conjoint. Sa spécialité est plutôt les photos animalières, où les réglages de l'appareil sont bien différents, mais dans les deux cas le contact avec la nature est fort.

Photographe professionnel, Laurent Silvani s'intéresse à ces phénomènes lumineux depuis cinq ans, mais il se passionne pour tous les évènements météorologiques. C'est un ami chasseur d'orages qui lui en a parlé pour la première fois.

« On est sorti à La Baie, c'était magnifique. Je n'ai pas arrêté depuis, se remémore-t-il alors qu'une étoile filante passe dans le ciel. Je me rends compte que ça peut me surprendre encore. L'été dernier, j'étais tout seul, sans grandes attentes. Puis, ça s'est mis à exploser dans le ciel. Une autre fois, c'était si intense que tout le monde s'arrêtait sur le bord de la route. Je ne dirais pas que ça m'a ému, mais ça fait quelque chose de penser que tous les gens à l'intérieur de leur maison, juste à côté, ne savent même pas ce qui passe. »