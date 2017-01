Deux élections pour Guy Larouche en 2017

Outre la lutte à la mairie de Roberval, il briguera de nouveau la présidence du caucus des municipalités de centralité de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), le 2 février. Ce dernier a accédé à cette fonction, à l'automne 2014, soit un an après avoir été élu maire de Roberval.

Il considère que ce poste lui permet d'avoir un poids politique majeur sur la scène provinciale. À lui seul, le Caucus des municipalités de centralité compte une soixantaine de municipalités.

«Tout en étant élu municipal, ce sont des hautes responsabilités qui me permettent d'être impliqué dans plusieurs dossiers majeurs. Et le bilan est là! Quand on voit la liste des dossiers qui ont été travaillés, on peut en conclure que ç'a très bien été. Est-ce que d'autres personnes vont se présenter? C'est une bonne question», mentionne M. Larouche, qui avait été élu par ses pairs avec une forte majorité.

«Prenons par exemple le dossier de l'entretien de la route 155. Après avoir passé des résolutions à la Ville de Roberval, la MRC du Domaine-du-Roy et au conseil d'administration de l'UMQ, nous avons obtenu un reclassement, un moratoire sur l'ensemble du Québec, des consultations obligatoires des élus et l'approbation du ministre des Transports», poursuit le maire de Roberval, qui siège également au sein de l'exécutif de l'UMQ.

Dans les autres réalisations qu'il met en vitrine, il rappelle ses implications dans la préparation du mémoire qui a été déposé à l'Assemblée nationale pour la reconnaissance des villes de centralité comme gouvernement de proximité.

«J'ai travaillé particulièrement sur la majoration de 100 000$ à 250 000$ de l'aide qu'une municipalité peut apporter aux entreprises, la taxe verte sur les terrains contaminés et la possibilité d'avoir une aide pour le financement des études afin de favoriser les regroupements volontaires de municipalités. J'ai aussi participé aux discussions avec le gouvernement du Québec afin de limiter à un maximum de 2% l'impact du Pacte fiscal transitoire, soit une économie directe de 75 000$ pour Roberval».