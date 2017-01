Liam Côté, le petit homme fort

Liam Côté et son père Jimmy avaient beaucoup de plaisir à regarder leur chat Snooky qui observait les voitures sur leur piste de course.

Encore trop petit pour faire retirer la masse cancéreuse et absorber le choc de la radiothérapie, le jeune et ses parents doivent se rendre dans la métropole aux sept semaines pour faire extraire le liquide qui se loge dans sa tumeur.

Un petit tuyau est installé en permanence dans son cerveau et permet aux spécialistes d'y prélever le liquide qui s'accumule. Lors de la première intervention chirurgicale, l'enfant a été sur la table d'opération pendant plus de six heures.

La famille de Saguenay a été frappée de plein fouet en octobre dernier lorsque la nouvelle est tombée. « Ses yeux tournaient comme une poignée de porte. Ça s'appelle du nystagmus. Ça faisait six mois que des investigations étaient en cours. Les optométristes et ophtalmologistes ne voyaient rien d'anormal », relatent les parents, Jimmy Côté et Andréanne Gagné.

C'est finalement une résonnance magnétique qui a permis de découvrir le problème. Le choc fut brutal. Les parents ont été envahis par un sentiment d'impuissance profond lorsqu'ils ont été contraints de confier leur bébé entre les mains de la médecine.

« Tu paniques, tu n'as aucun contrôle sur rien. Tu n'as aucune idée d'où tu t'en vas, ni de comment ça va se passer », mentionne le père de Liam. Pour faire soigner leur tout-petit, les parents doivent prendre des jours de congé sans solde. Pendant que les factures s'accumulent, les frais reliés à leurs déplacements sont immenses. Un autre casse-tête dont ils n'ont pas besoin.

« Sa tumeur grossit rapidement en raison du liquide qui s'y loge alors nous devons la faire drainer. Nous y retournerons le 7 février. Nous sommes encore dans l'incertitude. Le liquide revient toujours. Dans les prochaines étapes, son neurochirurgien entend injecter un médicament pour la neutraliser. Lorsque nous débuterons ce traitement, nous devrons aller habiter à Montréal pendant un mois. Il recevra le médicament trois fois par semaine pendant cette période », mentionne Mme Gagné. « Au moins, nous avons le contrôle sur la tumeur. Nous pouvons la vider », laisse tomber M. Côté.

Dotés d'une force exemplaire, les parents gardent un bon moral depuis qu'ils encaissent les coups. « C'est pesant, mais il faut rester fort et unis pour passer à travers. Ce n'est pas évident de voir son garçon intubé et piqué à la grandeur du corps, c'est vraiment difficile. Les gens essaient de nous encourager, mais ils ne savent pas ce qui nous pend au bout du nez ».