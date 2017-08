Une biblio, mais pas dans l'église

ÉDITORIAL / La Baie doit-elle avoir une nouvelle bibliothèque publique, moderne, avec toutes les commodités que ce type d'établissement offre aujourd'hui ? Sans aucun doute ! Le succès inattendu de celle de la rue Saint-Dominique, à Jonquière, fait foi de l'importance d'une telle infrastructure dans sa communauté. Il en est de même à Chicoutimi ou à Alma, où des mises à jour majeures, voire des aménagements complets, ont permis aux bibliothèques d'antan de franchir la nouvelle ère avec panache. Une bibliothèque publique, désormais, est bien plus qu'un espace réservé à la lecture ou au prêt de livres ; elle est un lieu de culture, d'interaction, d'accès à l'information et aux nouvelles technologies de communication. Mais dans une église, au coût estimé de 15 à 20 millions de dollars ? Non.