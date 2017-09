D'Avro Canada à Bombardier

OPINION / Le 20 février 1959, le premier ministre du Canada, John Diefenbaker, mettait fin au programme de l'avion-chasseur supersonique CF-105 Avro. Cet avion était l'avion militaire le plus avancé au monde technologiquement. Les États-Unis ont alors convaincu le premier ministre de mettre fin au programme et plutôt acheter des missiles Bomarc, produits aux États-Unis pour se défendre contre les Russes dans le contexte de la Guerre froide. Nos plus brillants cerveaux dans le monde aéronautique se sont envolés aux États-Unis pour travailler pour Boeing, McDonnell et autres compagnies. Les 60 000 employés d'Avro et ses sous-traitants furent licenciés.

Nous avons perdu une expertise technologique incroyable ainsi que des emplois de très haute qualité. Bombardier Aviation est ensuite née des ruines d'Avro Canada et de la compagnie De Havilland.

Plus de 50 ans plus tard, Bombardier met en production un avion civil des plus avancés au monde technologiquement. L'histoire se répétera-t-elle ? Les Américains ne supportent pas qu'un petit pays voisin leur dame le pion technologiquement et menace leur hégémonie. Le premier ministre Justin Trudeau fera-t-il de lui un John Diefenbaker ? J'ose espérer que ce ne sera pas le principal leg qu'il laissera à l'histoire. Il est connu que Boeing est et a été subventionné à plus de 10 milliards de dollars par le gouvernement américain et l'État de Washington. Pourquoi pas nous aussi imposer des droits compensateurs du même ordre aux achats d'avions et pièces de Boeing ?

Gaétan Arsenault

Québec