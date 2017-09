La Loi électorale permet jusqu'au 5 octobre 2017, l'adoption d'une résolution municipale accordant l'aide requise à la naissance de la Coopérative d'habitation La Solidarité (71 300 $/an pendant 10 ans et un rabais de taxes de 25 ans). Ainsi, les militants de Loge m'entraide ont tenu leur 15 e et dernière action collective le 19 septembre 2017 pour convaincre le maire Jean Tremblay, d'aider avant la date limite.

La survie du projet ne doit pas devenir un enjeu électoral. Il n'y a rien de bien compliqué dans cette logique ! Le maire l'a compris en sauvant le futur projet de l'OMH, un organisme sans but lucratif voué au logement de 105 unités pour des personnes avec une déficience intellectuelle ou physique ou spectre de l'autisme par une résolution en juin 2017, soit 150 000 $ par an pendant 25 ans, achat d'un terrain et rabais de taxes de 25 ans.

Mais alors, pourquoi laisser dans la gueule du loup, le projet de Coop. d'habitation La Solidarité ? Mais bon sens M. le Maire ! On parle de personnes humaines, dans le besoin, appauvries, sans défense, sans voix, désespérées, vulnérables qui luttent et vous crient à l'aide depuis 2 ans afin d'être logés dignement !

Il faut agir avec votre coeur avant qu'il ne soit trop tard ! Les candidats à la mairie sauront très bien comprendre votre décision si vous acceptez d'aider ce projet d'ici le 5 octobre ! Ni vous ni eux, ne voudrait faire de la politique sur le dos des plus appauvris en laissant la survie de ce projet devenir un enjeu électoral, n'est-ce pas ? Ça n'aurait aucun sens qu'il en soit ainsi !

Pour se faire, un dernier legs vous est réclamé par les locataires plus démunis, M. le Maire ! Ils ont encore et toujours confiance en votre aide au moment d'écrire ces lignes, ne les décevez pas ! Ils méritent eux aussi d'être heureux ! Vous savez bien que Loge m'entraide n'a fondé que 87 logements sociaux sur 628 en 20 ans, très loin d'avoir reçu la plus grosse part du gâteau dans ce domaine ! Un dernier geste de générosité en faveur d'une cause que vous avez toujours privilégiée serait tout à votre honneur !

Sonia Côté, coordonnatrice

de Loge m'entraide