Invitation sans réponse

Le PCS, de par son nom, se doit d'être à l'écoute de tous les citoyens. Que ce soit le citoyen habitant, peu importe où sur le territoire, le citoyen corporatif ou le citoyen travaillant à la grande entreprise. Nous attendons de vous d'être capable de vous informer et de discuter avec toutes les parties prenantes dans un dossier aussi important et de vous assurer de faire tout ce qui est en votre pouvoir, politiquement, personnellement et socialement pour en arriver à une bonne cohabitation régionale.

Vous avez une reluisante feuille de route en matière de santé, de saines habitudes de vie et de sport, avec votre implication comme médecin ambassadeur du Grand Défi Pierre Lavoie, en tant que coauteur du document pour l'implantation de l'institut fédéral de recherche appliquée sur la santé et les saines habitudes de vie à Saguenay. Cependant, un tel cheminement n'est pas compatible avec le commentaire « Twitter » ci-haut mentionné. L'implantation d'un dépotoir industriel à proximité de plus de 6000 habitations au beau milieu du territoire de la Ville de Saguenay avec toutes les nuisances possibles au niveau santé, environnement et social, ne cadre pas avec les valeurs que vous véhiculez dans votre résumé. Le sacrifice d'une grande partie du boisé Le Panoramique en rapport à son utilisation actuelle comme parc de vélo de montagne profitant d'un rayonnement provincial est tout simplement inacceptable.

Dans une ville qui se positionne comme capitale des bonnes habitudes de vie, qui s'est dotée d'un bureau du développement durable, une fermeture du dialogue sur un tel enjeu pourrait s'apparenter à un à-plat-ventrisme qui rappelle étrangement l'attitude du prédécesseur auquel vous tentez tant bien que mal de vous distancer. Nous vous rappelons que le CVD poursuit l'objectif de sauvegarder l'usine Vaudreuil, les emplois et le boisé Le Panoramique.

J'attends toujours votre invitation.

Frédéric Gagnon, président et porte-parole du comité de Citoyens pour un Vaudreuil Durable