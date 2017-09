Le boulet invisible

Avec un taux de ségrégation d'au moins 41 % (21 % d'enfants au privé subventionné et au moins 20 % dans les projets particuliers sélectifs), le Québec a le système scolaire le plus inéquitable au Canada selon le Conseil supérieur de l'éducation du Québec. Le départ des enfants les plus performants laisse la classe ordinaire exsangue, ceux qui restent derrière n'ayant personne pour les tirer vers le haut. Pire : passé 10 % de ségrégation nous dit la recherche, les enfants de la classe écrémée orchestrent une spirale descendante. Tout cela alors que les études montrent les unes après les autres que les élèves qui réussissent bien ont autant de succès dans une classe mixte que s'ils sont regroupés entre eux.

La ségrégation scolaire est un drame pour nos résultats scolaires, nos finances publiques, mais également pour la cohésion sociale du Québec de demain. Il s'agit d'un véritable boulet invisible pour notre société.

Les solutions sont connues : arrêt du financement de l'école privée par les contribuables et fin de la sélection scolaire. De l'Ontario à la lointaine Finlande, des modèles d'« école ensemble » existent et ne demandent qu'à être adoptés ici. Osons parler franchement de notre système d'éducation et délestons-nous de ce boulet.

Lorraine Pagé, conseillère municipale (Sault-au-Récollet), ex-présidente de la Centrale de l'enseignement du Québec