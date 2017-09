OPINION / À plusieurs reprises, on m'a demandé d'écrire sur la Fête de la fidélité de 50-60-65-70 ans de mariage. J'hésitais à entrer dans la controverse suscitée par une lettre parue dans Le Quotidien suite à cet événement. Mais en lisant le Progrès week-end, samedi dernier, l'article concernant le couple Jean-Marie Coulombe et Lauraine Barrette m'a interpellé. Félicitations aux deux jubilaires.

Pour en revenir à la cérémonie à la Cathédrale de Chicoutimi, il est tout à fait plausible que le mariage soit fêté dans une grande cérémonie ; le mariage étant un sacrement. Nous avons, mon mari et moi, assisté à toutes les cérémonies au long de ces années, même si notre pratique religieuse n'est plus ce qu'elle était et nos croyances diversifiées.

La quiétude du lieu et la beauté de l'ensemble ne peuvent laisser indifférent à la participation, elle est en lien avec notre spiritualité, notre foi, notre besoin de participer à des rites religieux et d'entendre des paroles signifiantes même si on les voudrait plus actuelles. Le baptême, le mariage et les autres sacrements sont des rituels qui manquent à notre vie spirituelle, mais que nous percevons parfois comme si anciens, si peu en concordance avec la vie actuelle.

Même si la cathédrale était bondée, chaque couple avait ses raisons d'être présent et je veux leur témoigner le plus grand respect. Qui suis-je pour évaluer leurs croyances, leur foi et leur façon d'être ?

Nous avions auparavant assisté à une cérémonie à l'église St-Mathias d'Arvida. Je veux rendre hommage à tous les bénévoles de ces paroisses qui maintiennent vivantes des traditions paroissiales, qui travaillent auprès des enfants pour la préparation à la communion et à la confirmation dans la mesure de leurs croyances et de leur dévouement.

Merci à chacun d'entre eux.

Marthe Asselin Vaillancourt

C.M., C.Q.

Jonquière (Arvida)