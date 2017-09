Appui de taille pour Clown Soleil

OPINION / En tant que médecin, docteur en oncologie, j'ai participé au développement de services d'oncologie en Afrique, en Asie et j'ai créé le Département de radio-oncologie du CIUSSS de Chicoutimi, que j'ai dirigé de 1983 à 2016.

Pendant un total de 43 ans de carrière en oncologie, j'ai soigné des milliers de personnes atteintes de maladies portant le même nom et ayant pourtant des conséquences, traitements et pronostics fort différents : le cancer.

J'ai pu constater combien l'état d'esprit était important dans l'évolution de la maladie et les chances de guérison ou de rémission prolongée. J'ai même eu des cas de régression tumorale sans traitement médical, induits par une pensée positive.

Je connaissais « Clown Soleil » depuis quelques années, mais je n'ai rencontré Mme Cécile Pellerin qu'à l'été 2017 et j'ai eu immédiatement l'impression de la connaître depuis longtemps, car nous avions la même vision des choses.

J'ai lu son ouvrage La femme derrière Clown Sourire, véritable trésor de foi, d'amour, de sagesse, rempli de multiples citations merveilleuses et que chacun devrait avoir comme livre de chevet, plus particulièrement les personnes en difficulté, pour qu'elles puissent retrouver une certaine joie de vivre à travers l'épreuve grâce à l'amour, la confiance et le rire.

C'est pourquoi j'appuie à 100 % le projet de Mme Cécile Pellerin qui est d'un apport majeur à la santé de nos concitoyens.

Dr François Brochet, Chicoutimi