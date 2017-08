Une approche équilibrée pour le caribou forestier

Le caribou forestier est certes l'un des enjeux cruciaux de l'aménagement durable des forêts québécoises. La complexité de cet enjeu et le besoin de connaissances additionnelles rejoignent toutefois la majorité des intervenants. Beaucoup d'énergie et de ressources ont été investies au cours des dernières décennies pour améliorer nos connaissances, mais les manques demeurent criants. Qu'en est-il de la population totale de caribou forestier ? Quels sont les effets du réchauffement climatique ? Comment expliquer le déclin des populations de caribou toundrique là où les activités humaines sont très limitées ? Comment expliquer que des inventaires récents montrent des hausses de population dans des régions où le taux de perturbation est très important ? Autant de questions sans réponse.

Ce que l'on sait, très bien par ailleurs, c'est qu'on a mis en place au Canada un cadre de gestion des espèces menacées qui peut avoir des conséquences bien réelles sur les travailleurs forestiers canadiens qui oeuvrent sur les territoires concernés. Pourquoi ces craintes ? Parce que l'approche du programme de rétablissement du fédéral repose sur une étude établissant qu'au-delà de 35 % de perturbation, une population locale de caribou (harde) aurait moins de 60 % de probabilité de survivre dans le temps.

D'ici le 5 octobre prochain, la ministre fédérale de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Catherine McKenna, devra rendre public un rapport sur la mise en oeuvre de ce programme de rétablissement. Certains groupes environnementaux ayant mis en demeure la ministre, la pression sera forte pour qu'elle intervienne et ordonne l'arrêt d'activités prétendument jugées préjudiciables au caribou forestier. Depuis plus de 15 ans, l'industrie forestière du Québec travaille avec son gouvernement afin d'améliorer nos connaissances et nos pratiques relatives au caribou. En 2015, ce dernier a publié un plan d'action qui vise à optimiser la protection de l'habitat du caribou forestier tout en minimisant les impacts sur les activités forestières et les retombées socio-économiques qui en découlent. Ce plan est discuté au sein d'une table des partenaires, regroupant des représentants des Premières Nations du Québec, des élus municipaux et régionaux, des groupes environnementaux et de l'industrie forestière.

L'approche du Québec est audacieuse, mais s'appuyant sur des connaissances locales, régionales, scientifiques et traditionnelles autochtones, elle produira, nous en sommes assurés, des résultats plus satisfaisants pour tous.

Voilà pourquoi nous demandons au gouvernement fédéral, qu'avant de poser un geste qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour des milliers de travailleurs et les dizaines de communautés qu'ils habitent, il s'assure d'avoir en main toutes les informations scientifiques ainsi que les études socio-économiques lui permettant de prendre des décisions qui maintiendront l'équilibre entre la protection de l'habitat du caribou forestier et le développement socioéconomique des régions. Il en va de l'avenir du caribou, des travailleurs et de nos communautés.

André Tremblay

Président-directeur général

Conseil de l'industrie forestière