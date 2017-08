Église Saint-Édouard : un projet bien trop onéreux

Un édifice abandonné, vidé de son contenu, sans chauffage depuis presque trois ans. Quand le bâtiment était chauffé, il l'était au minimum du supportable. Je suis allé visiter l'église il y a deux ans. Force est de constater que la bâtisse a besoin de beaucoup d'amour et de nombreux dollars.

C'est navrant à dire, mais c'est une perte totale. Les années et le manque d'entretien ont eu raison de l'édifice.

La fabrique Saint-Alphonse a compris cela bien avant tout le monde en fermant ce lieu de culte et en regroupant tous les services à l'église Saint-Alphonse en 2006. Sur la page Facebook du comité Saint-Édouard, je lis des commentaires de personnes. « C'est là où j'ai été marié en 1960. » « J'ai fait ma première communion en 1970. » Et puis après ? La raison et le bon sens doivent l'emporter sur la nostalgie.

La Ville de Saguenay, c'est-à-dire nous, les contribuables, n'a pas les moyens de payer pour ce projet. Je lisais aussi dans les pages du Quotidien, à la suite d'un article du comité de survie, que le fédéral pouvait donner une subvention. Il me semble que l'argent qui provient du fédéral sort directement de nos impôts. Idem pour le gouvernement du Québec.

Il est prouvé hors de tout doute qu'il est beaucoup plus cher de rénover un vieux bâtiment et le mettre aux normes de sécurité que de construire une nouvelle bâtisse.

Je crois sincèrement qu'il est préférable de mettre de l'argent sur des livres, des salles multimédias, les nouvelles technologies et du personnel supplémentaire que sur un immeuble.

Je suggère même d'utiliser le granit récupérable et les vitraux de l'artiste italien Guido Nincheri, et de les intégrer au nouveau bâtiment. Ce sera un clin d'oeil en souvenir de l'église Saint-Édouard.

Le terrain actuel est déjà boisé. Je pense qu'il faudra opter pour la démolition pure et simple et la récupération du terrain. Par ailleurs, je félicite le conseiller Luc Boivin pour sa vision logique du projet et le courage qu'il a su démontrer concernant les coûts.

Enfin, il y aura des élections municipales en novembre prochain. Je demande aux candidats concernés d'être conséquents et de ne pas créer de faux espoirs chez les citoyens. Nous ne sommes plus au temps de la grande noirceur. Des élections, en 2017, ça se gagne par la qualité et la vision des candidats, le respect des contribuables, et non par des promesses de bouts d'asphalte.

Réal Gauthier

La Baie