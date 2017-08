Les migrants et la demande de statut de réfugié

Carrefour du lecteur

Le Quotidien

OPINION / L'arrivée surprise d'une grande quantité de demandeurs d'asile visant à obtenir le statut de réfugié montre jusqu'à quel point le Québec est impuissant à intervenir dans ce dossier. En effet, les demandeurs d'asile qui entrent au Canada, que ce soit via le Québec ou via une autre province, deviennent automatiquement dépendants de la décision du gouvernement fédéral de leur accorder ou non le statut de réfugié au Canada. Le Québec, ou toute autre province qui vit la même situation, ne peut rien faire dans le dossier sauf de subvenir aux besoins de ces gens avec le programme d'aide sociale et avec une couverture médicale appropriée, ce qui est le moindre qu'une société civilisée comme la nôtre puisse faire actuellement.