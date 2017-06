À propos du BAPE, du Québec et de gratitude

Quel bilan peut-on faire des audiences publiques du BAPE ? Vingt-neuf mémoires plus tard, on peut constater que les organismes et la population se sont peu exprimés. Trente ans après le début du Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean, la problématique demeure entière.

Les droits consentis par le gouvernement du Québec en 1922 sont obsolètes, abusifs. Pourrait-on concilier ces droits avec les nouvelles lois ? Bien entendu, comme tous les droits qui nous régissent en société.

Rio Tinto reporterait-elle ses investissements ou quitterait-elle la région si ses droits étaient harmonisés ? Absolument pas. Ils ont le plus bas coût de revient pour l'énergie nécessaire à la production d'aluminium en possédant leurs propres installations hydrauliques. Une multinationale comme Rio Tinto investit si elle y trouve son compte. Une nouvelle gestion du lac Saint-Jean impliquerait, certes, une perte de quelques mégawatts, mais aussi, une imputabilité pour les dégâts causés par l'érosion. Alors seulement, la dynamique imposerait un véritable changement de la relation avec ce donneur d'ouvrage important de notre région.

Les MRC et Mashteuiatsh ont signé une entente historique... En fait, ils ont signé le statu quo, avec des pertes annuelles de seulement 0,6 MW (RTA produit environ 2100 MW par année) et une réduction de 1 % de l'érosion sur 23 ans selon RTA. Rien d'historique dans cette entente... D'ailleurs, les MRC et Mashteuiatsh veulent déjà la modifier en sursoyant à l'élévation de 17 pieds maximum au printemps. Nos préfets et Mashteuiatsh se sont fait berner et encore une fois, la politique laisse couler le lac.

Combien de riverains m'ont dit : « Pourquoi déploies-tu encore tant d'énergie dans le dossier des berges, n'y a-t-il pas une entente de signée ?

Au moins, certains organismes et citoyens auront fait ce qu'il fallait par acquit de conscience durant les audiences publiques.

Le premier ministre du Québec aura, quant à lui, beau jeu. Il devra légiférer par l'adoption du nouveau décret, mais n'aura pas à trancher en utilisant les recommandations du BAPE.

Il n'aura qu'à décréter, en utilisant l'entente que le sous-ministre au territoire du ministère Énergie et Ressources naturelles a négociée avec les représentants du comité des parties prenantes.

Pauvre lac, tes berges reculent toujours...

Un rendez-vous biaisé par une entente, réglée avant même que les recommandations du BAPE soient connues.

En somme, un lac qui mérite beaucoup plus d'amour, alors que la multinationale elle, en demande !

Un convaincu que ce statu quo sera encore « destructeur » pour les berges,

Éric Scullion

Saint-Henri-de-Taillon