Le droit légitime de critiquer

La population serait-elle à ce point déconnectée de la chose municipale qu'elle n'aurait plus aucun réflexe ? Ainsi donc, la Ville aurait embauché, au nez et à la barbe de tout le monde, « une » cadre au sein de la division Environnement en écorchant le processus d'embauche. Il appert que la personne choisie l'a été sur recommandation expresse de M. Ghislain Harvey, un proche ami du maire. La personne choisie est par hasard la belle-fille de M. Harvey.

M. Pettersen, un échevin particulièrement éveillé (une exception parmi les autres), parle carrément de magouille. Il n'en fallait pas plus pour que le candidat à la mairie M. Arthur Gobeil emboîte le pas et parle de favoritisme, s'engageant à éliminer ce genre de pratique si par hasard il est élu.

Connaissant la propension du maire à poursuivre ses opposants pour les faire taire et pour museler ses « ennemis » comme il les appelle, M. Pettersen invite le maire à le poursuivre en justice. Il sait fort bien qu'il n'en fera rien, car il réalise parfaitement que, lors d'une enquête approfondie, non seulement un chat, mais toute une famille de chats sortirait du sac. Le maire évite donc de s'en prendre à l'échevin, celui qui a été le plus virulent, mais il s'attaque violemment au candidat Gobeil. Dites-moi depuis quand un candidat à la mairie n'a pas le droit de critiquer l'administration sortante ? Faudrait-il qu'il ne lance que des fleurs ?

« Jean Tremblay hors de lui » tel était le titre de l'article du journal. Le maire ferait bien de rentrer en lui-même et de commencer à reconnaître ses erreurs s'il en est encore temps. Merci à M. Pettersen et à Mme Néron en particulier. Vous êtes les yeux et les oreilles du citoyen ordinaire qui autrement ignorerait tout de ces manigances.

Louise Dumais

Chicoutimi