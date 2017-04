Merci à la Fabrique culturelle

Par le biais du témoignage exceptionnel de l'historien Éric Tremblay et d'images d'archives bien arrimées avec d'autres, plus contemporaines, le réalisateur Guillaume Langlois a réussi à mettre en valeur l'âme du Progrès, son ADN : l'information régionale.

Le Collectif de l'Anse à Pelletier appuie la candidature du fjord du Saguenay pour faire partie du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Le fjord du Saguenay est une conception profonde de la nature, une entité vivante riche de sa biodiversité, de sa valeur environnementale et patrimoniale.

Nous, à l'Anse, vivons en lien étroit avec le fjord. On le sent respirer de par ses marées, on le voit réagir face aux intempéries, on admire ses changements à la venue des nouvelles saisons. Il nous apaise en temps d'accalmie. Il nous donne des spectacles inoubliables de par ses brumes virevoltantes, de par ses glaces imposantes. Il nous nourrit avec ses poissons et ses berges propices à l'agriculture biologique. Il nous rassemble avec sa saison de pêche blanche, ses beaux temps de pique-nique et ses couchers de soleil éblouissants. Il nous tient en forme de par son accessibilité pour exécuter nos nombreuses activités sur et dans ses eaux. Nous sommes d'autant plus reconnaissants de sa générosité et respectueux devant sa fragilité.

Le fjord du Saguenay, c'est la plus grande richesse collective de la région du Saguenay. Il est du devoir de notre génération de s'assurer que les générations futures auront tout autant de fierté et de plaisir que nous à vivre et à cohabiter avec lui, à ses côtés. Nous espérons qu'une reconnaissance par l'UNESCO comme bien patrimonial permette de mieux coordonner les actions qui ont et auront une influence sur son devenir.

Michèle Martin, porte-parole

Collectif de l'Anse à Pelletier