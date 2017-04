Un monde solidaire

Un million de personnes sont à risque de mourir de faim au Soudan du Sud ; 17 millions sont à deux doigts de la famine et 10 millions sont sévèrement affamés au Yémen ; 2,9 millions en Somalie du Sud ; 5 millions au nord-est du Nigéria... D'autres statistiques sont aussi désolantes. Quelque 3,4 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent de malnutrition chaque année ; 63 millions d'enfants vont à l'école le ventre vide ; une personne sur 9 souffre de malnutrition. Ces personnes, hommes, femmes et enfants, ont la même soif de bien-être que nous et la même aversion pour la souffrance. Elles sont des victimes. Ou de la bêtise humaine : guerre, lutte de pouvoir, persécution, ou de l'indifférence du trop grand nombre d'humains - nous en faisons partie - qui souffrent d'obésité et surconsomment. Ou de perturbations climatiques qui entraînent de grandes sécheresses, dues en partie à l'exploitation abusive des richesses de la planète. Ou de ces trois causes.

Il y a suffisamment de nourriture sur la planète pour nourrir la population mondiale, affirment les scientifiques. Aurons-nous le courage d'ouvrir nos oreilles à ces cris d'alarme et de prendre conscience que chacun d'entre nous, même de très loin, fait partie de la cause et de la solution ? Que chacun de nous a le pouvoir, si minime soit-il, de mettre un frein à une famine qui ira en s'aggravant au cours des semaines à venir si rien n'est fait ? Donner un peu de sous à Développement et Paix, à l'UNICEF ou à une autre oeuvre de son choix, n'affamera personne. Mais ce geste ne suffit pas. Il faut aussi inciter nos politiciens à mettre une juste part de nos richesses dans l'aide humanitaire et dans la difficile recherche de solutions à ces problèmes complexes. Il faut aussi nous sensibiliser entre nous, faire des choix dans notre consommation, créer un immense courant d'entraide qui témoignera de notre humanité et fera lever l'espoir.

Il serait malsain de bouder nos lapins de Pâques ou de nous sentir coupables du plein de nos assiettes. Il est tout aussi malsain de rester sourd aux cris lointains des personnes qui appellent à l'aide. Leur sort est entre nos mains. Et aussi le sort d'un monde solidaire, plus juste et plus humain.

Robert Gaudin

