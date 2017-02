Griller un feu rouge

Carrefour du lecteur

Le Quotidien OPINIONS / L'article du Quotidien du mardi 7 février dans lequel M. Denis Lépine soulève la question des automobilistes qui grillent les feux rouges m'interpelle énormément et je félicite ce monsieur d'être intervenu publiquement. Cette situation, également décrite par la journaliste Patricia Rainville en 2011 et en 2012, notamment à l'intersection du boulevard de l'Université et du boulevard Talbot, perdure et on peut même penser que les automobilistes impatients sont plus nombreux qu'avant à griller les feux rouges.

Saviez-vous combien, pour toute l'année 2015, il y a eu de constats d'infraction pour avoir grillé un feu rouge à cette intersection, toutes directions confondues ? La réponse : 18 pour toute l'année ! Et dire que votre journaliste avait observé en 2 heures plus de 83 automobilistes qui ont grillé un feu rouge, nombre qui serait sûrement identique ou supérieur en 2017 si on faisait un texte maison. Je crois que les citoyens qui s'intéressent à la sécurité routière devraient travailler ensemble pour sensibiliser nos élus aux différentes problématiques qu'ils observent. Pierre Lincourt Chicoutimi

