OPINIONS / L'église Notre-Dame-de-Fatima de Jonquière n'est plus. Notre « tour Eiffel » est héroïquement tombée sous le pic des démolisseurs. Le sacré, le patrimoine et l'audace sont rasés : le promoteur est vainqueur.

C'est assez ! Vivement qu'une nouvelle génération créative et dynamique se lève et remplace, en 2017, ces momies qui nous gouvernent.

Les ruines de ce temple sont devenues l'édifice du mauvais goût : que du brun et du plastique. Pendant ce temps, les pharisiens du conseil municipal se terrent derrière des paquebots tout inclus. C'est la fin du sacré et le triomphe de la vulgarité.

OPINIONS / Alors que le gouvernement Trudeau avait fait des pas en avant, comme former un gouvernement paritaire, le voilà qu'il fait du surplace. Le Canada va fêter ses 150 ans de fondation, d'histoire et de modernité, mais son mode de scrutin, lui, demeurera moyenâgeux.

Mis à part l'octroi du droit de vote aux femmes, rien n'a changé en 150 ans ! Apparemment, les consultations, souvent vides de sens à mon avis, n'ont pas réussi à dégager un consensus clair. Et alors ? Est-ce une bonne raison pour voter comme à l'époque de John A. MacDonald ?

Apparemment, les gens ne veulent pas changer de système. Et alors ? Les gens ne voulaient pas porter une ceinture de sécurité. Les experts et les autorités ont exigé que les citoyens entrent dans la modernité. Alors que plusieurs modèles de succès et d'échec existent à travers cette planète, il m'est évident que nous pouvons trouver un autre mode de scrutin qui représentera à la fois les partis (donc les idéologies) et les particularités des régions. M. Trudeau est inquiet qu'un mode différent permette l'arrivée d'extrémistes au Parlement. Mais il encourage les femmes à se couvrir le visage lorsqu'elles prêtent allégeance et il laisse sa ministre dans les estrades quand vient le temps d'aller à la mosquée. Ce gouvernement n'a pas le courage de ses convictions. Peut-être l'aura-t-il quand il fera face à une opposition menaçante.

En attendant, bienvenue dans le Moyen Âge électoral ! Je demande au gouvernement fédéral de reconsidérer la question, because it's 2017.

Line Bélanger

Saguenay