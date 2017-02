Place aux nouveaux défis

L'indépendance ne signifie pas la solitude. L'indépendance signifie la capacité et l'ouverture à travailler avec autrui, quelles que soient la provenance et les opinions. Il faut assurément du courage pour le faire.

Enfin des bonnes nouvelles en provenance de la forestière, Produits forestiers Résolu (PFR), dans le journal Le Quotidien du 3 janvier dernier. Elle a connu des jours meilleurs sur le plan de sa santé financière en 2016. Ses scieries régionales ont fonctionné à plein régime et se sont bien tirées d'affaire ; la demande de bois d'oeuvre est en progression soutenue au sud de la frontière ; même le secteur de la pâte commerciale pour les papiers hygiéniques de toutes sortes a connu une embellie selon la forestière. PFR a ainsi pu inscrire un bénéfice d'exploitation de près de 140 M $ en 2016. Seulement au chapitre du bois d'oeuvre, ce sont 69 M $ en 2016 comparés aux 2 M $ de 2015. Cela est remarquable et encourageant. Il était temps, bien que, pour le moment, ça ne fait seulement que maintenir l'emploi.

Ça ne consolide rien, et ça crée encore moins de bons emplois puisque l'incertitude quant à l'économie mondiale est toujours présente. Et rien ne va s'arranger avec le protectionniste, Donald Trump, qui risque bien de faire mal aux produits canadiens à la frontière avec les États-Unis. Il y a également, les pertes continuelles au niveau du papier journal qui n'étonnent sûrement pas Produits forestiers Résolu. Ses ancêtres, Consolidated-Bathurst et Abitibi-Bowater ont refusé dans les années 70-80 d'envisager une dégradation du marché du papier journal au profit des nouvelles technologies de l'information ; pourtant, l'annonçaient déjà certains économistes visionnaires. Non, le profit à court terme et la cupidité des actionnaires et des propriétaires prenaient toute la place à cette époque.

Malgré toutes les embûches que la compagnie dit vivre : mauvaise propagande par des groupes environnementalistes ; neige abondante faisant augmenter les coûts de livraison ; un régime forestier pour dompter les compagnies saccageuses du parterre forestier ; une crainte perpétuelle, mais injustifiée de manquer de bois ; le retard dans la mise aux enchères de bois par les autorités compétentes ; les yeux plus grands que la panse quant à la possibilité forestière, PFR dit avoir bien tiré son épingle du jeu en 2016. Cela prouve que, malgré de nécessaires contraintes imposées aux forestières pour protéger nos ressources naturelles des prédateurs, le PDG de PFR, Richard Garneau, et son groupe ont su s'adapter sans faillir pour autant. Je souhaite à la compagnie de connaître des jours encore meilleurs dans le futur.

Marcel Lapointe

Jonquière