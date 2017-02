Le maire embourbé

Il nous dit qu'il connaît ça lui, la prière, car il s'est battu pour elle jusqu'en cour suprême. Unanimement, les juges lui ont donné tort, on ne fait pas de prière à l'hôtel de ville de Saguenay, ce qui fut une victoire pour les tenants de la laïcité. Ce même maire qui demandait il n'y a pas si longtemps « c'est qui elle (Djemila Benhabib), cette étrangère dont on n'est même pas capable de prononcer le nom », qui vient se mêler de nos affaires au Québec, se mêler de politique et parler de Laïcité ? Qui soufflait sur les braises ?

Mes plus profondes sympathies aux familles des victimes et à la communauté musulmane.

Robert Boucher, Saguenay